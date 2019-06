Keylor Navas no jugará la Copa Oro con Costa Rica

Keylor Navas no disputará la Copa Oro para decidir su futuro

Ante toda la pólemica que ha ocurrido en las últimas semanas con jugadores mexicanos no queriendo participar en la Copa Oro debido a razones personales o correspondientes con sus clubes, Keylor Navas da una muestra que esto no solo ocurre en México, ya que el guardameta costarricense se encuentra indeciso acerca de su futuro y ha decidido no disputar la competición de la CONCACAF para arreglar los detalles de su carrera.

Navas, quien fue el portero titular del Real Madrid desde la salida de Iker Casillas en la temporada 2015, anunció que estaría saliendo del ‘Chamartín’ este verano, luego de que el equipo confirmará que Thibaut Courtois sería el portero titular del club para el siguiente semestre.

Este año estuvo lleno de altibajos para el guardameta nacido en San José, donde apenas vio acción en 21 partidos en todas las competiciones.

Con contrato en Madrid hasta el 2020, un club que apunta para fichar a Navas es el Paris Saint Germain, conjunto que apenas ayer anunció que no renovaría a Gianluigi Buffon por otro año.

Tras su baja de la Copa Oro, Gustavo Matosas convocó a tres arqueros a la competición internacional que comenzará para Costa Rica el siguiente domingo 16 de junio ante Nicaragua. Leonel Moreira del Pachuca de México es el que se espera sea el titular para el torneo veraniego pero con varios días de entrenamiento, aún hay posibilidades de que Marcos Madrigal o Bryan Segura se ganen su puesto en el once inicial.

Entre otros jugadores que defenderán la playera de Costa Rica en la justa están Bryan Ruíz, Joel Campbell, Cristian Bolaños, Celso Borges y Bryan Oviedo, futbolistas que son capaces de llevar a la escuadra ‘tica’ a hacer un buen papel y sin duda alguna son favoritos para ganar su grupo.