Lleve a almorzar a mi peluquera, en celebración de sus 30 años. Mientras esperábamos por el mesero para tomar nuestra orden me dijo: “Maria estoy entre la espada y la pared, mi esposo me dijo que sino decido este año salir embarazada, el no espera más, pero no me siento preparada para aceptar esa responsabilidad”.

Antes de aconsejarla le dije: “eso esta serio, ¡primero ordenamos y después hablamos!”. Después de haber estudiado el menú por media hora, Magaly todavía no podía decidirse entre pollo asado o pollo frito. En ese momento le dije apurándola: ¡decídete, si no puedes escoger entre dos pollos, se te hará imposible tomar la decisión de ser madre o no!

Al igual que mi peluquera, tal vez has estado posponiendo una decisión importante en tu vida y te sigues preguntado: ¿Permanezco en este trabajo o acepto la nueva oferta?, ¿Compro casa o sigo rentando?, ¿Regreso a mi país natal o me quedo aquí?, ¿Dejo a mi esposo o espero un tiempito a ver si cambia?

Muchos sicólogos aseguran que una de las principales causas del fracaso es la indecisión. Las personas fracasadas se demoran una eternidad en tomar una decisión y finalmente cuando se deciden, inmediatamente cambian de opinión. Por el contrario, los individuos exitosos toman decisiones rápidas y si tuvieran que cambiarlas, no lo hacen fácilmente, aquí te doy formas muy rápidas para mejorar tu toma de decisiones:

Diariamente practica tomando decisiones rápidas en aspectos que no son tan importantes Pon una fecha límite para cada decisión importante que tengas que tomar Recuerda que muchas veces, no tomar una decisión es lo mismo que tomar una mala decisión porque dejaste ir una gran oportunidad

Si en este momento tienes que tomar una desición y continuas aplazándola, esperarás para siempre y dejarás ir oportunidades que te convenían. Tanto a mi peluquera como a tí, te aconsejo que hagas una lista de todos los beneficios que obtendrás si por fin tomas esa decisión. Luego de leerla, si te da un sentimiento de placer en tu corazón, ¡confía en ti y decídete!.

