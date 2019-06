Rihanna, la diva de Barbados, por fin habla de su novio en su última entrevista

La cantante ahora quiere proteger su relación amorosa y no la expone ante la prensa

Foto: The Grosby Group

A lo largo de los últimos dos años, en concreto desde que se filtraran unas imágenes suyas besándose con un misterioso hombre en una piscina en España en el verano de 2017, Rihanna ha tratado de mantener a toda costa su relación sentimental con Hassan Jameel lejos de la prensa. Eso ha incluido no compartir imágenes suyas en sus redes sociales y no prodigarse juntos en público.

Sin embargo, en su última entrevista a la revista Interview, la diva de Barbados ha compartido una inesperada revelación sobre su pareja para admitir que conocerle contribuyó a que se diera cuenta de que su vida no podía seguir girando en exclusiva en torno a su carrera como cantante y empresaria.

“Antes no era así. Ha sido solo durante el último par de años cuando me he dado cuenta de lo importante que es encontrar tiempo para uno mismo, porque tu salud mental depende de ellos“, explica acerca de su nueva política, según la cual se reserva dos o tres días al mes para ‘asuntos personales’ durante los cuales solo contesta a los correos electrónicos más urgentes.

“Inicié una nueva relación, y eso es algo muy importante para mí. Me dije que tenía que dedicarle tiempo, como fuera. Al igual que me preocupo por sacar adelante mi negocio, también tenía que hacer que funcionara esa otra parte“.

Pero hasta ahí está dispuesta a contar. Aunque a lo largo de la conversación que ha mantenido con su compañera de reparto en ‘Ocean’s Eight’ Sarah Paulson para la publicación es ella quien la anima a plantear alguna pregunta comprometida, cuando llega el momento de hablar de su estado sentimental, su respuesta es: “Búscalo en Google”.

Lo mismo sucede ante sus planes de futuro. Pese a que no tiene ningún reparo en reconocer que está enamorada, Rihanna se cierra en banda en cuanto se menciona la palabra matrimonio: “Solo Dios lo sabe. Nos dedicamos a hacer planes al respecto mientras él se ríe de nosotros, ¿verdad?”, apunta.

Eso sí, no duda en reconocer que desea ser madre por encima de cualquier otra cosa, pero sin ponerle fecha a ese sueño.