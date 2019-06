Descanse en paz Edith González: Reacciones ante la muerte de la actriz mexicana

View this post on Instagram

#ÚLTIMAHORA: Muere la actriz #EdithGonzalez a los 54 años de edad según varios medios en México. Sentimos mucho su pérdida y le deseamos consuelo a toda su familia y seres queridos. Que Dios la reciba en su gloria 🙏🏼🙏🏼🙏🏼 #QEPD