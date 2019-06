Prince Royce: “Soy una figura pública que puede guiar o inspirar a la juventud”

El cantante se suma a una campaña para empoderar a los latinos

Foto: Alex Tamargo/Getty Images for Hornitos Tequila

Lo hemos visto como coach de diferentes realitys de talentos, fuimos testigos de su crecimiento dentro del medio artístico, y hace poco contrajo matrimonio con Emeraude Toubia, Prince Royce es un ejemplo para muchos, pero no por casualidad, sino por elección, la que él buscó con una objetivo: inspirar a la juventud.

Y dentro de ese trabajo que toma como parte de su carrera, Royce se unió a la Fundación LULAC, que ayuda a fortalecer y empoderar a los hispanos dentro de Estados Unidos, y Hornitos Tequila, como cabeza de un concurso para artistas, aspirantes a cantantes, mayores de 21 años, para que comparten con el Príncipe de la Bachata.

Pregunta: ¿Cómo nace en ti esto de ayudar tanto como mentor?

Prince Royce: Me encanta trabajar con niños, con fundaciones, se lo difícil que es vivir en la pobreza, hoy en día es muy fácil pelear con nuestras metas, para mí empoderar a los latinos, a gente que tiene sueños es muy importante. Por ejemplo, el año pasado corrí en la maratón para diferentes causas, y reconozco que soy una figura pública que puede guiar o inspirar a la juventud y trato de, con lo que pueda, aportar.

P: Tú podrías quedarte tranquilo, en una zona de confort y prefieres los desafíos, ¿por qué?

P.R.: Así es, siempre trato de ponerme un desafío, una meta nueva, me encanta desafiarme a mí mismo.

P: Hay muchas personas que quieren ser parte de la música, si bien estamos en un época muy buena para la música latina, sigue siendo difícil vivir de esta profesión, ¿cuáles son esos consejos que le das a estos futuros músicos?

P.R.: Si crees en ti mismo, si crees en tu talento tienes que tomar el riesgo. Yo tuve mi riesgo, al principio invertí 20 mil dólares en mi primer disco sabiendo que llegaba o no, y resulta que esta campaña es creer en ti mismo y darle para adelante sin parar, y ahí está la clave del éxito.

P: ¿Qué riesgo tomarías tú hoy?

P.R.: Yo me tomo un riesgo con cada disco, con cada canción… Tengo un disco que sale a fin de año que se llama ‘Alterego’ que para mí es algo diferente, quizás un riesgo que a la gente no le guste, y ese es un desafío, cada disco es una meta nueva, cómo impresionar a la gente con canciones nuevas.

P: ¿Cómo te reinventas tú?

P.R.: Trato que con cada día, sea dentro o fuera de la bachata, buscar instrumentos nuevos, sonidos nuevos, cómo cambiar la voz, tomo clases de canto, de actuación… La meta es siempre progresar.

P: ¿Quién te mantiene los pies en la tierra en medio de los éxitos?

P.R.: Mi familia, y yo mismo porque trato que cada canción sea como mi primera canción, con cada disco lo mismo, yo trabajo igual de duro que al principio. Ya cuando uno tienen mucho éxito trabajar igual que al principio. Soy muy consciente que en la vida todo sube y baja y hay que echarle ganas y trabajar.

P: Todo ‘sube y baja’, dices, ¿cómo te preparas tú para la época de la bajada? ¿tienes ‘Plan B’?

P.R.: Definitivamente, en la vida hay que tener un Plan B y un Plan C y no llenarse de tantas ilusiones. Voy a apostar en esto y si no funciona tengo preparado otros planes, lo importante es salir adelante. Yo estoy aquí para ayudar siempre.

¿En qué consiste el concurso?

Los interesados deben visitar la página de Hornitos Tequila desde ahora hasta el 12 de julio, y donar 10 dólares o más a LULAC, la organización hispana más grande y antigua de los Estados Unidos. Las donaciones apoyarán a la población hispana de los Estados Unidos y los esfuerzos de LULAC para empoderar a los aspirantes.

Ellos tendrán la oportunidad de ganar una de las tres experiencias con Prince Royce:

–Gran premio: Unirse a Prince Royce en el estudio de música, en Miami, para recibir consejos de mentoría profesional, para ayudar a impulsar su carrera musical al siguiente nivel, ya sea grabar un álbum, producir una canción o simplemente obtener un consejo. El ganador también recibirá dos entradas para un próximo concierto de Prince Royce.

–Segundo premio: otro aspirante a músico hablará personalmente con Prince Royce durante una llamada de 10 minutos, de FaceTime, para obtener consejos de primera mano de un artista que tuvo que asumir riesgos creativos y salir de su comodidad para lograr el éxito. Para poner el consejo en práctica, Hornitos también proporcionará al ganador tiempo de estudio en su ciudad natal.

–Tercer premio: será recompensado con una llamada de 10 minutos con Prince Royce para recibir consejos sobre cómo impulsar sus aspiraciones.