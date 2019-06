Buscan reducir las suspensiones y los arrestos de alumnos en escuelas de NYC

Autoridades presentan estrategia para la reforma educativa

Para el próximo año escolar 2019-2020 algunas prácticas serán diferentes en las escuelas primarias de la Gran Manzana. La Alcaldía de Nueva York anunció un programa denominado “Niños resilientes, escuelas seguras”, que tiene como gran reto reducir las suspensiones y los arrestos de alumnos en los centros escolares de la ciudad.

Richard Carranza, canciller de Escuelas de la Ciudad explicó que este programa será “muy importante para nuestros niños de la comunidad hispana, sabemos que ellos de una manera no justa, son suspendidos en las escuelas, en números más altos que los demás”.

A criterio de la autoridad educativa, este nuevo enfoque va a tener un impacto en la reducción de la deserción escolar, pues se darán nuevas herramientas a los maestros para que no hagan suspensiones y mantengan a los alumnos en las aulas.

“Es un día que ha cambiado la situación para los estudiantes, especialmente para los de color”, aseguró Carranza.

Marcus Altson un estudiante de secundaria en Pace Hight School y miembro de Teens Take Charge and Organizing for equity NY, comparte que se está avanzando para apoyar a todos los estudiantes, pero específicamente a los estudiantes negros y latinos, que han sido penalizados desproporcionadamente en las escuelas “,

El Alcalde Bill de Blasio junto a la primera dama Chirlane McCray anunciaron que el sistema escolar de la Ciudad tendrá acceso a un nuevo esquema de aprendizaje social-emocional (SEL) y de justicia restaurativa (RJ) y cuando sea necesario, una intervención temprana de trabajadores sociales clínicos.

“Hemos escuchado a estudiantes, maestros y padres de toda la ciudad y, como resultado, estamos revolucionando nuestro sistema escolar, brindando a nuestros niños las herramientas socioemocionales que necesitan para garantizar que se conviertan en adultos sanos“, subrayó el mandatario neoyorquino.

El Departamento de Educación (DOE) proporcionará a todas las escuelas primarias acceso al plan de estudios SEL, en asociación con el programa Sanford Harmony . El programa de justicia restaurativa se aplicará en todas las escuelas intermedias y secundarias, brindando a los estudiantes herramientas para superar conflictos y reparar relaciones.

El ambicioso plan educativo que fue presentado por las autoridades de la Ciudad, en Brooklyn Arts & Science Elementary School, se basará en modelos exitosos que han comprobado que los estudiantes no simplemente aprenden matemáticas e inglés durante su educación, sino que su tiempo en la escuela determina la forma en que interactúan con otras personas y con ellos mismos.

A través de las lecciones y actividades de relaciones intra e interpersonales, SEL ayuda a los estudiantes a desarrollar un mejor control de sus sentimientos y habilidades sociales para complementar las lecciones académicas aprendidas en las aulas.

“Ha llegado el momento de dejar de reaccionar, de dejar de tener que luchar para ayudar a los estudiantes después de grandes conflictos. Por eso necesitamos un enfoque proactivo para cambiar el clima escolar“, comentó Michael Mulgrew, presidente de la Federación de Maestros de los Estados Unidos.

Menos arrestos

El DOE también precisó que se realizó una revisión de la Guía de Patrulla del Departamento de Policía de Nueva York (NYDP), que se orienta a limitar significativamente las situaciones en las que se permiten los arrestos dentro de la escuela, por incidentes fuera de la escuela.

Asi mismo, algunos cambios en los código de disciplina para mantener las suspensiones por debajo de 20 días en la mayoría de los casos, excepto aquellos que involucran incidentes graves o violentos.

Estrategias