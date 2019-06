Cinco aberraciones a las que eran sometidas las esclavas sexuales de secta Nxivm en Nueva York

Marcadas como ganado, obligadas a sexo grupal y otras a perder su virginidad con el líder Keith Raniere, que fue declarado culpable ayer en una corte de Brooklyn

Un jurado de una corte federal de Nueva York halló este miércoles culpable de todos los cargos a Keith Raniere, fundador de la organización de supuesta autoayuda Nxivm, con sede en Albany, que resultó ser una secta de esclavas y trata sexual.

Tras cinco horas de deliberación, los 12 miembros del jurado establecieron un veredicto en el juicio que se extendió por un mes.

Raniere, de 58 años, que está en prisión desde su arresto en México en marzo de 2018, enfrentó juicio por varios delitos, entre ellos tráfico sexual con adultos y menores, posesión de pornografía infantil, explotación sexual de un menor y chantaje, por los que se enfrentará a una posible cadena perpetua.

Si algo llamó la atención de este caso fueron los detalles bizarros y de índole sexual que trascendieron en la corte del distrito este de Brooklyn. A continuación, te presentamos un resumen:

Tres hermanas mexicanas embarazadas y abortos

Tres hermanas mexicanas abortaron a pedido del líder de la secta Nxivm, Keith Raniere, quien las embarazó mientras eran sus esclavas sexuales.

Una de las víctimas, identificadas como Daniela, narró el martirio que tanto ella como sus hermanas vivieron bajo el abuso de Raniere camuflado en el supuesto grupo de autoayuda.

La joven, quien llegó de México junto a otros seis miembros de su familia cuanto tenía 16 años, además relató que la prepararon durante semanas antes de que cumpliera los 18, para que Raniere tomara su virginidad.

“Nunca me habían besado y no había tenido ningún contacto sexual”, dijo Daniela en el tribunal, según citada por medios como The Daily Beast.

Marcadas como “ganado”

Videos muestran cómo las esclavas sexuales eran marcadas a fuego vivo con un cauterizador como una especie de rito de iniciación.

En una grabación se ve el procedimiento mediante el que “tatuaban” a las mujeres con las iniciales del líder de la secta.

En el clip, presentado en exclusiva en el noticiero de Loret de Mola de Televisa, se aprecia a un grupo de cuatro féminas desnudas en una de estas ceremonias.

Una de ellas está acostada mientras la “tatúan”; se trata de Sarah Edmondson, quien denunció en 2017 las prácticas del grupo a The New York Times.

A Raniere, que camuflaba los abusos como cursos de “autoayuda” bajo “Programas de Éxito Ejecutivo”, se le ve en el video pronunciando una especie de juramento que las mujeres a su vez deben repetir.

#DespiertaConLoret con @CarlosLoret presenta imágenes inéditas de una de las ceremonias de la organización NXIVM para marcar mujeres como ganado con las iniciales del líder Keith Raniere. pic.twitter.com/wKXL4diCv0 — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) May 23, 2019

La “semana de la vanguardia”

Otro detalle atroz que trascendió en el proceso judicial fue la celebración conocida como “Semana de la vanguardia”, en reconocimiento a Raniere, evento que supuestamente congregaba a miembros de varias ciudades de Estados Unidos y Canadá.

El encuentro, relacionado con el cumpleaños de Raniere el 26 de agosto, reflejaba la idolatría de los participantes de la organización a su líder y estaba dirigida a la satisfacción de las demandas de éste.

El agente especial del FBI Michael Lever dijo en una declaración jurada que Raniere tenía una rotación de 15 a 20 mujeres con las que mantenía relaciones sexuales como parte de las actividades.

Manipulación y soborno con material sexual

La sociedad secreta piramidal llamada “DOS” o el “Voto” a Nxivm.

Raniere, el único miembro masculino del grupo, ocupaba el nivel más alto, actuando como el “maestro superior”. A su vez, las primeras esclavas reclutaban a otras

Para unirse, las mujeres se veían obligadas a dar garantías de fidelidad a sus amos: material sería comprometedor para la mujer que se exponía a este trueque.

Podría tratarse de fotografías y videos sexualmente explícitos de las esclavas.

“Las esclavas entendían que si abandonaban el DOS, hablaban públicamente sobre el DOS o repetidamente incumplían las obligaciones o asignaciones del DOS, sus garantías podían ser publicadas”, expuso Lever.

Sexo grupal

Lauren Salzman, una de las mujeres que pertenecía al círculo cercano de Keith Raniere y la actriz de Smallville Allison Mack, confesaron haber aceptado participar – como dos de las siete “esclavas de primera línea”- en una ceremonia de compromiso que incluía sexo oral grupal.

Poco antes de que comenzara la ceremonia en marzo del 2018, los agentes mexicanos rodearon la propiedad de Raniere en una villa en las afueras de Puerto Vallarta (Jalisco) y lo arrestaron . En dicho país se extendieron las redes de este grupo con vínculos con altos líderes como Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas.

(Con información de Efe y BBC)