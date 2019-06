Periodista de Televisa le pide perdón al viudo de Edith González, y desmiente que éste padezca cáncer

Mara Patricia Castañeda conversó con Andrea Legarreta y admitió su error

El pasado 13 de junio durante las transmisiones del programa matutino Hoy se interrumpió la programación regular del programa para que Andrea Legarreta y sus compañeros se enlazaron vía telefónica con la periodista Mara Patricia Castañeda, Coordinadora General de Televisa Espectáculos, quien confirmó en ese momento el fallecimiento de la actriz mexicana Edith González, por cáncer.

Durante la conversación Mara Patricia comentó que Lorenzo Lazo, viudo de Edith, también padecía y luchaba contra esta enfermedad. Hoy, nuevamente en el matutino de Televisa, pero esta vez en pantalla con Andrea Legarreta, Castañeda pidió disculpas públicas ante el error cometido, ya que Lazo no padece cáncer.

“Es la primera vez que me ocurre… las fuentes no eran las correctas, sin embargo, vengo a ofrecer una disculpa pública al señor Lorenzo Lazo y a su familia, y por su puesto a la memoria de Edith González, porque el señor goza de completa salud, cosa que me alegro. El señor no padece ninguna enfermedad. Desde aquí una disculpa muy sincera al al señor Lorenzo Lazo. Así cómo dimos la noticia del fallecimiento de Edith González, así hay que también tener cara para disculparse cuando algo no es correcto”, declaró Mara Patricia Castañeda.

Aquí el vídeo con su declaración.

Esta fue la conversación telefónica en la que Mara Patricia Castañeda sostuvo con Andrea Legarreta, el día que se confirmó el fallecimiento de Edith González. En donde reveló que el cáncer regresó a su cuerpo y que la actriz ya no pudo con esta batalla, y ahí mismo aseguró que Lorenzo Lazo también padecía cáncer.