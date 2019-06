Contienda para fiscal de distrito de Queens al rojo vivo

Funcionarios electos y organizaciones comunitarias instan a la campaña de Melinda Katz a retirar anuncio ‘ofensivo’ que acusa a Tiffani Cabán de ser ‘peligrosa’

NUEVA YORK.- A dos días de las elecciones especiales en que se definirá entre 6 candidatos quien será el nuevo Fiscal del Distrito de Queens, la contienda se vio enrarecida a raíz de un aviso emitido por la campaña de Melinda Katz, que apuntó contra la abogada hispana Tiffany Cabán, y la identificó de ser “peligrosa” para los intereses del condado de Queens.

Al menos nueve funcionarios electos por el estado y la ciudad y todos identificados como defensores de las minorías, hicieron pública una carta abierta dirigida a Melinda Katz, a la que instan a retirar de inmediato el aviso, al que consideran “ofensivo” y que “evoca las tácticas y las políticas que han utilizado los republicanos contra los candidatos de color durante décadas”, destaca la carta.

El documento continúa: “La percepción racista de las personas de color como ‘peligrosas’ ha sido la base para el encarcelamiento en masa. Eso ha aterrorizado a nuestras comunidades durante mucho tiempo”.

La carta fue firmada por los senadores estatales Jessica Ramos, Gustavo Rivera, Julia Salazar, James Sanders, Jr., Luis Sepúlveda; los asambleístas estatales Ron Kim y Yuh-line Niou; y los concejales Carlos Menchaca y Antonio Reynoso, el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Nueva York, Jumaane Williams y varias organizaciones comunitarias.

Make the Road Action, emitió una declaración en la que rechazó el anuncio de la campaña de Katz contra Cabán. La organización afirmó que Katz estaba recurriendo a “lo mejor del miedo”.

La cuenta regresiva

Para la primaria demócrata se inscribieron inicialmente 7 candidatos, pero el jueves se redujo a seis tras el retiro del concejal, Rory Lancman, que anunció su endoso a Katz.

Katz y Cabán se perfilan en este último tramo de la contienda como favoritas.

Ambas intensificaron sus actividades de campaña durante el fin de semana. Katz sostuvo reuniones con funcionarios electos en Forest Hills, Flushing y Jamaica, mientras que Cabán realizó eventos similares en Jamaica, Laurelton, Corona y en Astoria, donde el sábado recibió el respaldo del senador estatal Michael Gianaris.

Ayer, el día para Melinda Katz comenzó fuera del club demócrata Guy R. Brewer en el vecindario de St. Albans, a unas dos millas del aeropuerto JFK.

“Tenemos mucho trabajo por hacer. He ejecutado un presupuesto multimillonario con un alcance en todo el condado. He sido reelegida por la gente de Queens. En este es el distrito conocemos a nuestras familias, conocemos a nuestros líderes cívicos. Sabemos lo que necesita este condado”, dijo Katz.

A poca distancia de allí, Tiffany Cabán realizó un mitin en un parque.

“Nuestra victoria es inevitable siempre y cuando reunamos el apoyo de suficientes votantes”, dijo, dijo la abogada hispana, que es una favorita en los círculos más progresistas que están contra las maquinarias partidistas.

“Nuestra propuesta es hacer frente a un sistema arraigado que no le ha hecho ningún bien en nuestras comunidades”, dijo Cabán, que ha recibido importantes respaldos de representantes como la congresista Alexandria, Ocasio-Cortez, el senador Bernie Sanders y el periódico New York Times.

“Obviamente, hemos acumulado un impulso realmente bueno. Creo que nuestros partidarios están con mucha energía, insistió con optimismo Cabán.

Lancman endosa a Katz

El retiro de Rory Lancman no cayó bien al menos para Rachel Graham Kagan, jefe de personal de la oficina del concejal, quien renunció abruptamente el viernes.

“La decisión de Lancman de abandonar la carrera y respaldar a Melinda Katz … representa la antítesis de todo lo que hemos defendido en nuestro trabajo gubernamental y durante su campaña”, Kagan, dijo en su email de renuncia.

De su parte Lancman justificó su decisión de respaldado a Katz señalando que sentía que Cabán no había hecho lo suficiente para obtener el apoyo de las comunidades afroamericanas y judías.

La elección del martes es considerada histórica en Queens, por cuanto es la primera primaria demócrata para el fiscal de distrito de este condado en décadas.

Queens es considerado el condado más diverso de la ciudad de Nueva York, donde viven más de 2 millones de personas, el 48% de los cuales son nacidos en el extranjero. Alrededor de 190 nacionalidades están representadas en el condado y donde sus residentes hablan más de 200 idiomas.

En la boleta electoral para las elecciones primarias de este martes se encuentran además el ex juez de la Corte Suprema del Estado y fiscal adjunto de distrito Greg Lasak; Betty Lugo, ex fiscal de distrito del condado de Nassau; Mina Malik, profesora de Harvard y exfiscal; José Nieves, ex jefe adjunto de la Unidad de Investigaciones Especiales y Procesamiento de la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York.