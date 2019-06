Primaria para Fiscal de Queens es una oportunidad para un cambio verdaderamente audaz

La posibilidad de que un defensor público dirija una oficina de fiscal del distrito rompe la tradición de que los fiscales conduzcan esa nave

‘When They See Us’, la serie de Ava DuVernay sobre los cinco muchachos negros que fueron obligados a dar falsas confesiones en el caso de violación de una corredora en el Central Park, destaca cómo los fiscales han negado los derechos de los acusados ​​dentro de un sistema de justicia penal racista.

Las discusiones en torno a este capítulo profundamente doloroso en la historia de la ciudad de Nueva York se han apoderado de las redes sociales cuando la primaria para la elección del Fiscal de Distrito de Queens entra en su tramo final. Quien gane la nominación demócrata este martes será el seguro ganador en las elecciones generales en noviembre.

Bajo décadas de presión por parte de líderes y grupos que se han estado organizando para la reforma, las oficinas de Fiscal de Distrito en toda la ciudad están intentando dar un paso adelante para revertir las injusticias que han cometido. En ese clima de cambiante, la Oficina del Fiscal de Distrito de Queens, dirigida durante casi 30 años por el fallecido Richard Brown, se ha mantenido en gran medida inmóvil y reticente.

En 2014, el Tribunal de Apelaciones de Nueva York dictaminó en ‘People v. Dunbar’ que el programa de interrogación de la Oficina del Fiscal del Distrito de Queens violó la Quinta Enmienda de la Constitución, que garantiza el derecho contra la autoincriminación.

Como lo describió el Brennan Center for Justice en ese momento: “Los fiscales llevarán a los sospechosos que esperan a los defensores públicos para interrogarlos y les leerán un guión. El guión contenía implicaciones engañosas de que el sospechoso no tendría otra oportunidad de explicar su versión de los hechos a los fiscales, alentandolos a hacer declaraciones, que luego se usarían contra ellos en el juicio”.

El año pasado, las contrapartes de Brown en Brooklyn y Manhattan anunciaron que dejarían de procesar la mayoría de los cargos por posesión y consumo de marihuana. La Oficina del Fiscal de Queens permaneció impasible a pesar del llamado de los líderes de Queens para que hiciera lo mismo.

Nombres como Manuel Mayi y Sean Bell pueden generar interrogantes para quienes se están convirtiendo en neoyorquinos. Pero muchos de nosotros recordamos cómo el fiscal de Queens no responsabilizó a nadie por la muerte de estos dos jóvenes. Mayi en 1991 fue perseguido por una turba de jóvenes blancos durante 14 cuadras antes de que lo rociaran con un extintor de incendios, lo golpearon y lo dejaron con el cráneo fracturado. En 2006, Bell estaba con amigos en un automóvil al que la Policía disparó 50 veces.

Estaban desarmados. Bell fue asesinado en lo que se suponía que sería el día de su boda. La calidad del procesamiento e investigación de esos casos fue criticada por los líderes de la comunidad y las familias de las víctimas, incluida Valerie Bell, la madre de Sean.

No hay duda de que la oficina del Fiscal de Queens está retrasada para una revisión. Gregory Lasak, uno de los candidatos que compiten por el puesto, no es el único que lo dice.

Durante un debate del 11 de junio en Nueva York 1, Lasak, un juez retirado de la Corte Suprema de Queens, habló sobre cómo ayudó a exonerar a varios hombres injustamente condenados. Esto es, por supuesto, encomiable. Pero también dijo que una revisión de los casos procesados ​​por la Fiscalía de Manhattan bajo la supervisión de Linda Fairstein, la fiscal en el caso de la corredora de Central Park, sería “un poco imprudente”.

Mostrar un interés duro pero misericordioso para abordar los “errores” en los casos no es lo mismo que poder articular una profunda comprensión de cómo el racismo permea la justicia penal. Y el mensaje no tan codificado en torno a Lasak, que Queens tendrá un retroceso sin el experimentado pero razonable tipo de ley y orden, es el caduco pensamiento de la justicia penal.

Lasak cuenta con el respaldo de varios sindicatos de policías, apenas defensores del cambio fundamental. Los funcionarios elegidos de Queens, como el senador estatal John Liu, que respalda a Melinda Katz, ven a Lasak como Brown 2.0. “Y él no se escapa de eso”, dijo Liu.

Hubo siete candidatos, incluyendo a Lasak, que se presentaron en las primarias demócratas para Fiscal del Distrito de Queens, pero uno, el concejal Rory Lancman, se retiraró el viernes 21. De los seis restantes, cuatro son mujeres y cuatro son personas de color. La mayoría de los seis están haciendo énfasis en sus credenciales progresistas. Todos son residentes de vieja data del que es considerado el condado más diverso de la nación.

Mina Malik, José Nieves, Betty Lugo y Tiffany Cabán tienen una experiencia impresionante. Los antecedentes de Malik incluyen ser el jefe de la Junta de Revisión de Quejas Civiles. José Nieves fue Subjefe de la Unidad de Investigaciones Especiales y Procesamiento de la Oficina del Fiscal General de Nueva York. La experiencia de Cabán es como defensor público en los Servicios de Defensa y Asistencia Legal del Condado de Nueva York. Lugo trabajó en la oficina del Fiscal de Manhattan y ha ejercido como abogado durante años.

Pero con la excepción de Cabán, todos han sido señalados que sus campañas han levantadas en base respaldos de mucha energía.

Otra candidata es la presidenta del condado de Queens, Melinda Katz, quien ha estado en tres cargos electos diferentes durante 20 años. Katz está posicionando su experiencia de gestión y cuenta con el apoyo de la maquinaria del Partido Demócrata.

Pero Katz, que pronto concluirá su periodo, nunca ha trabajado como fiscal o defensor público. Es difícil imaginar que los candidatos de color sin esa experiencia reciban fácilmente el mismo tipo de tratamiento.

Cabán ha trabajado con cientos de clientes de escasos recursos, sin embargo, el Colegio de Abogados de Queens de alguna manera la consideró, solo ella, que no está calificada para la posición. La forma en que dos candidatos que nunca han juzgado un caso en un tribunal penal terminan con calificaciones de aprobación y, sin embargo, uno que ha manejado estos casos es rechazado por el temor al cambio. (El Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York encontró que todos los candidatos para Fiscal del Distrito de Queens están calificados, incluida Cabán).

La posibilidad de que un defensor público dirija una oficina de fiscal del distrito rompe la tradición de que los fiscales conduzcan esa nave. Es una que el activista y abogado de Jackson Heights, Shekar Krishnan, encuentra convincente en Cabán, la única defensora pública que participa en esta contienda.

Krishan dijo que la experiencia de vida de Cabán, trabajando en la defensa de negros y de otras minorías en los tribunales, es fundamental para transformar la oficina del fiscal del distrito. “Tener a alguien que entienda lo que eso significa… es la calificación más importante, particularmente si vamos a deshacer las políticas retrógradas de la oficina del fiscal de Queens”, dijo Krishnan. “El cambio que se necesita, dado que detrás de la oficina del fiscal del distrito está alguien que la va a transformar radicalmente”.

Algunos están reduciendo la contienda para Fiscal del Distrito de Queens a una batalla entre la maquinaria demócrata y la progresista. Krishnan tiene claro que se trata de un movimiento.

Es un movimiento que se extiende mucho más allá del distrito. Larry Krasner, un ex abogado de derechos civiles que hizo campaña y ganó como fiscal progresista en Philadelphia.

Actualmente lidera los esfuerzos para reformar la supervisión masiva. “Lo que sucede es que hay un período de tiempo en el que la supervisión para algunas personas es útil y es algo bueno”, dijo Krasner, citado por el Philadelphia Inquirer. “Pero después de eso, solo se convierte en un montón obstáculos que muy pocos de nosotros podemos seguir atravesando”.

Krasner y otros a través del país que se postulan para reimaginar las oficinas de la fiscalía han sido respaldadas por el REAL Justice PAC, que es impulsado por ex integrantes de la campaña de Bernie Sanders y activistas.

Dianne Morales, una educadora y defensora comunitaria hizo una donación a la campaña de Cabán y escuchó su discurso. “Hay una ola creciente contra los funcionarios electos tradicionales y estamos avanzando hacia una mayor representación de cómo se ven las comunidades”, dijo Morales. “Tener a alguien que haya vivido y tenga experiencia profesional en ese contexto es poderoso”.

Los residentes de Queens y líderes de la comunidad como Jessica González-Rojas están entusiasmados con Cabán porque brinda una perspectiva de alguien que no ha estado al frente de la oficina del Fiscal del Distrito de Queens, una perspectiva basada en la defensa de clientes pobres, inquilinos a merced de propietarios abusivos, inmigrantes estafados y trabajadores vulnerables. “Ella logra todo por lo que le gusta luchar”, dijo González-Rojas sobre la educación y el trabajo de Cabán. “Ella no es una política de carrera”.

Con Brown al mando durante décadas, la contienda para fiscal del distrito no ha estado en la órbita de los votantes. Nueva York recientemente trasladó las primarias de septiembre a junio, otro ajuste que es un desafío.

Una baja participación podría ser una ventaja para Katz, cuyo nombre es reconocido y es apoyada por una larga lista de patrocinadores importantes, especialmente por bloques de votantes fuertes como los del sureste de Queens. “Ella siempre viene con Comrie”, dijo una mujer mayor que cenaba en un patio de comidas de la avenida Jamaica. Se refería al senador estatal Leroy Comrie, quien está respaldando a Katz.

Al mismo tiempo, expertos de la campaña como Will Sweeney dicen que las áreas más conservadoras de Queens podrían haber respaldado a Katz, si el campo hubiera sido más pequeño probablemente irán con Lasak.

Se espera que los que votan por primera vez se presenten como lo hacen normalmente, pero también los residentes de Queens se sentirán motivados y movilizados. “Los insurgentes se benefician de una mayor participación”, dijo Sweeney. “La gente participa por el cambio”. Entonces, si la campaña de Cabán es capaz de atraer a más votantes, ella tiene una gran oportunidad de ganar.

Lancman ahora está respaldando a Katz y queda por ver qué impacto tendrá. Lo que está claro ahora es que los líderes del condado de Queens están nerviosos y que Lancman tendrá que explicar las críticas que hizo en su momento a Katz. Como notó el periodista Ben Max, Lancman había desafiado a Katz por no patrocinar un solo proyecto de ley en el Concejo Municipal, ya que los presidentes del condado tienen derecho a hacerlo, sobre la reforma de la justicia penal, o hablar sobre la reforma en su discurso sobre el estado del condado.

Durante años, Queens ha estado a la cola de la reforma de la justicia penal. Ahora tiene la oportunidad de ser líder con alguien como Cabán que está totalmente comprometida en volver a reestructurar esta oficina, en lugar de tratarla como de otra categoría o una plataforma de aterrizaje.

Erica González, es miembro del consejo de administración de City Limits, es la ex directora de tecnología pública y asesora principal del Concejo de la Ciudad de Nueva York. También es ex editora ejecutiva de El Diario/La Prensa.

(Esta columna se publicó originalmente en Citylimits.org)