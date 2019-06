“Me lo paso por los huev**”: terribles declaraciones de Sergio Sendel contra el “Me Too”

View this post on Instagram

QUE SERGIO SENDEL FUE MENCIONADO EN EL MOVIMIENTO #METOO Y DONDE SE LE VINCULA DE HABER ACOSADO A UNA MUJER? . El actor respondió a las preguntas que le realizo mi compañera @marianazepedap . Finalmente el actor se porto como todo un caballero y amable con la prensa contestando todas las preguntas #sergiosendel