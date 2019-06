Cardi B explota a gritos en contra de reportera de El Gordo y la Flaca

La rapera asegura que en varias ocasiones pidió que no se grabara ni a su hija o a su padre, petición que al parecer fue ignorada por la reportera del programa de Univision

Cardi B compartió un vídeo a través de su cuenta de Instagram en el que explotó por la actitud de reportera de El Gordo y la Flaca, quien abordó a la cantante cuando ésta asegura no haberse sentido en ánimos y condiciones para dar declaraciones, sobre todo porque estaba con su hija y su papá.

En el vídeo también señaló que siempre le ha dedicado unas palabras al programa de Lili Estefan y Raúl de Molina, sin embargo en esta ocasión se ha sentido mal o indignada con la actitud de la periodista.

Cardi B agregó que a su familia no le gusta ser el centro de atención de las cámaras.

A través de este polémica Insta Story Cardi asevera que exigió que no la grabaran cuando estaba con su hija. La cantante ha narrado el incidente y al hacerlo modula y expresa su reacción cuando la reportera empieza, al parecer, a grabar a su papá, razón por la cual Cardi explota a gritos para cuestionar el porqué de esa acción, cuando segundos antes había pedido que no lo hicieran ya que a su progenitor no le gusta esa atención mediática.

La cantante ha lamentado este hecho, porque claramente ha dicho que le gusta mucho el programa.

“Yo amo al Gordo y la Flaca”, le dijo a la reportera. “Amo al Gordo y la Flaca, me divierto con ellos, pero la forma en la que tú trabajas, como tú trabajas no es profesional. Tú, señorita… Tú estás viendo que estoy a punto de bajarme de mi auto, estoy con mi hija, con mi papá, y pones una cámara en mi cara. Tú no sabes cómo hacer tu trabajo“, dijo la intérprete.

Cardi B, después de este hecho, exige a los periodistas y reporteros que no busquen conversar con ella cuando está con su hija, con su padre o su madre. A gritos ha expresado su malestar en contra de la reportera del famoso programa de entretenimiento de Univision.

Algunos medios afirman que el nombre de la reportera es Gelena Solano, sin embargo esto no ha sido confirmado por la cadena de televisión; y otros pensaron, también, que podría haberse tratado de Clarissa Molina, quien es conocida entre los artistas como la reportera oficial del famoso programa de Univision.

Aquí la versión completa de Cardi B ante los hechos que vivió con reportera El Gordo y la Flaca.