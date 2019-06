El mensaje de Aracely Arámbula a Chayanne, que encantó Instagram

View this post on Instagram

Muy Feliz Cumpleaños!!! 🎂🎉🎁🎈🎊🍀 querido @chayanne mucha Vida con Salud y todas las bendiciones que te sigan consintiendo !!! #abrazos gracias por ser un encanto siempre tan lindo y gran ser humano ✨🎊 Te deseamos lo mejor pásala Súper !!! Te queremos #happyBirthday 🎈🎊🎂 con my Charly , Isela & Bonirra