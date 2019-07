El Galician Cinema & Food Festival trajo el Camino de Santiago a Nueva York

El festival busca dar a conocer y poner en valor los productos gallegos en el mercado estadounidense

El “Galician Cinema & Food Festival”, el mayor evento de promoción de la comunidad gallega en los Estados Unidos en palabras de la propia oficina de Turismo de España en Nueva York, puso punto final a su quinta edición con el Camino de Santiago como protagonista con la mira puesta en el próximo año Xacobeo: 2021.

El festival, que combina proyecciones de películas y eventos gastronómicos, celebró su quinta edición con cuatro jornadas celebradas en los espacios del Instituto Cervantes y Cosentino City Manhattan. Coincidió además con la celebración en el Javits Center de la Fancy Food, la feria de alimentación más importante del país.

La directora del festival, Elena Pérez-Canal, inauguró el certamen gallego de cine y gastronomía: “Venimos del fin del mundo para traeros nuestras estrellas y, 5 años después, esta frase y este proyecto se han convertido en el mayor evento de promoción de Galicia en USA. ¡Esperamos que disfrutéis del sabor del Camino!”.

Lucía Freitas, embajadora de la gastronomía gallega en la Gran Manzana

Lucía Freitas, reconocida con una estrella Michelin por su restaurante A Tafona de Santiago de Compostela, se puso al frente del equipo de Tomiño, una taberna gallega de Manhattan. La chef compostelana ha sido la primera mujer embajadora de la gastronomía gallega en cruzar el charco para capitanear el ámbito gastronómico de esta quinta edición del GC&FF.

Así, ofreció un exclusivo showcooking protagonizado por productos gallegos y se puso al mando de una degustación que se sirvió a los 150 invitados en el patio del Instituto Cervantes en la jornada del 25 de junio.

La cerveza Estrella Galicia tuvo también su espacio en el Galician Cinema & Food Festival con una “Beer Culture Session”. Distribuidores, hosteleros y prensa especializada pudieron disfrutar de un taller divulgativo de cultura cervecera que se acompañó de una degustación de las cervezas de la compañía maridadas con productos gallegos.

El Camino de Santiago, protagonista cinematográfico del festival

Los organizadores del evento han querido dar un peso destacado al Camino de Santiago en la edición más ambiciosa hasta la fecha de GC&FF, que se sitúa además a las puertas del próximo año Xacobeo de 2021. Por ello, el 27 de junio y como broche de oro al festival, tuvo lugar “The Way Film Day”, en el que se proyectó el documental “Strangers on the Earth – A Journey on the Camino de Santiago” del director Tristan Cook, tras el que se desarrolló un coloquio con el productor Patrick Terry en el Instituto Cervantes. El documental extendió su emisión en los centros gallegos de New York y New Jersey junto con la proyección de “Walking the Camino” de la cineasta Lydia Smith.

Durante esta jornada se celebró también la entrega del Premio Emigrante do Ano “Galegos con Estrela”, un galardón muy especial con el que la Secretaría Xeral de Emigración distinguió a Susana Martínez-Conde, neurocientífica y escritora coruñesa al frente del Laboratorio de Neurociencia Integrativa del Centro Médico Downstate; que fue la encargada de leer “o conxuro” de la queimada para alejar a los malos espíritus siguiendo con la tradición gallega.

El festival reforzó la divulgación de la Ruta Xacobea en Nueva York con la exposición “The way to Santiago. A contemporary experience of pilgrimage” del fotógrafo Manuel Valcárcel. La muestra fotográfica, impulsada por la Consellería de Cultura y Turismo con la colaboración de Correos, estará abierta hasta el próximo 21 de julio, terminando así su itinerario en USA en el GCFF. A través de 16 fotografías y un vídeo promoviendo la riqueza y diversidad de la experiencia del Camino de Santiago, muestra la experiencia contemporánea de la peregrinación. Su inauguración estuvo presidida por la comisaria del Xacobeo 2021, Cecilia Pereira, y el cónsul general de España en Nueva york, Rafael Conde de Saro. Ambos animaron a todos los allí presentes a realizar el Camino, empezando por la misma jornada: “Esperamos que disfrutéis del sabor del Camino con una Estrella Galicia que acompañe a la deliciosa cocina de la prestigiosa estrella Michelín Lucía Freitas. Enjoying the Camino.”