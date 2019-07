Jacqie celebra el cumpleaños de Rosie Rivera, en medio del caos con Raúl de Molina y el Gordo y la Flaca

Pese a todo el drama a su alrededor Rosie celebra el veto del programa de Raúl y Lili Estefan, e incluso llora de felicidad por el éxito de su línea de maquillaje y la música de Jenni Rivera

Hoy cumple 38 años de edad Rosie Rivera, hermana de Jenni y Jacqie; tía de Chiquis Rivera. Quien está viviendo sus momentos más oscuros debido a la boda de su sobrina, la cual desde un principio se planeó para ser privada e íntima. Sin embargo los medios de comunicación hispanos descubrieron la dirección del lugar de la boda religiosa y de la celebración para hacerse presentes y poder captar así las mejores y exclusivas imágenes del enlace matrimonial con Lorenzo Méndez.

Durante el evento, el pasado sábado 29 de junio la prensa recibió maltrato físico y verbal por parte de la seguridad contratada por la familia para salvaguardar la boda. Y ante la invasión de los medios Juan Rivera explotó ante las cámaras y divulgó el número de teléfono, privado, de Raúl de Molina. A quien directamente señala como responsable, ya que éste mostró la invitación de la boda durante el programa El Gordo y la Flaca.

El accionar de Juan Rivera recibió todo el apoyo de Rosie, quien días después alegó que no tiene ningún inconveniente con ser vetada del programa de Raúl y Lili Estefan, e incluso ha pedido que el día de su muerte no se mencione ni su nombre durante el programa. Petición que ha sido tomada en cuenta por el programa. Sin embargo, Raúl de Molina no se ha quedado callado y ha pedido ayuda a sus abogados, la policía e inclusive al FBI, por las amenazas que ha recibido, también, de parte de Juan Rivera. Quien ha asegurado que está dispuesto a develar la dirección del hogar de Raúl y Lili, así como del número de teléfono de Mia, la hija del conductor de dicho programa.

Todo lo anterior parece que ha empañado no solo la boda de Chiquis Rivera, sino también el cumpleaños de Rosie. Pero, pese a todo Jacqie ha hecho uso de su cuenta de Instagram para felicitar a su hermana con una fotografía y las siguientes palabras: “‘Cause you and I both loved What you and I spoke of And others just read of” Happy birthday to my beautiful , strong and kind tia! You’ve been one of my greatest friends. I love you! @rosierivera”.

Las palabras de Rosie provocaron las lágrimas de Rosie quien respondió al post: “😭😭😭😭😭 This song immediately brings me back… to US. You are a gift to me. Thank you so much for your love. I love you so much”.

Rosie por su parte el día de ayer celebró el éxito que vive la música de Jenni Rivera en este 2019 gracias a la decisión que tomó que cambiar de disquera. La tía de Chiquis llora de felicidad en un vídeo en donde agradece la gracia de Dios en su vida entorno a todo lo que está sucediendo actualmente.

Rosie también se ríe del veto que ha recibido por parte de El Gordo y la Flaca. Aquí les compartimos el vídeo completo de Rosie.