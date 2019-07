Vídeo: El rey Felipe de España protagoniza discusión con la reina Letizia

View this post on Instagram

#repost • @quiencom ¿Tensión? Una vez más, Felipe y Letizia fueron los protagonistas de un incómodo momento frente a la prensa. La pareja no pudo disimular su disgusto y la discusión quedó registrada en video 🤐 checa el clip en Stories (Foto: Getty Images) #ReyFelipe #LetiziadeEspaña