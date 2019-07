Urgen que la tasa de congestión se revierta en la regeneración efectiva del metro

Una manifestación se realiza hoy para exigir al gobernador Andrew Cuomo que cumpla sus compromisos

NUEVA YORK. -Una coalición conformada por usuarios y defensores de la transportación pública a la que se unieron varios funcionarios elegidos instan al gobernador del estado, Andrew Cuomo, a cumplir los compromisos y utilice el dinero del impuesto o tarifa de congestión, para la modernización integral del metro, como máxima prioridad de la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA).

La coalición promueve para hoy a las a las 11 am. una manifestación en Pershing Square Plaza, frente de Grand Central Terminal, en la calle 42 y la avenida Park.

La medida surge a medida que el gobernador se encuentra elaborando el próximo plan capital de cinco años de la MTA, a partir de este otoño. Los activistas exigen que el nuevo plan abarque la propuesta Fast Forward, presentada el año pasado para la regeneración integral del metro.

La organización Riders Alliance, que lidera la coalición dijo que, tomando la experiencia de las mejoras de capital anteriores, como luces de puentes, azulejos de túneles y renovaciones de estaciones sin mejoras de accesibilidad, el mitin insistirá en que el próximo plan de capital priorice la necesidad de los neoyorquinos de un tránsito confiable y accesible.

La coalición reúne a otros grupos defensores como la American Institute of Architects, Municipal Art Society, New York League of Conservation Voters, NYPIRG Straphangers Campaign, Permanent Citizens Advisory Committee to the MTA, Reinvent Albany, Rise and Resist Elevator Action Group, StreetsPAC, TransitCenter, y varios funcionarios elegidos que incluyen al senador Andrew Gounardes, los asambleístas Jeffrey Dinowitz, Harvey Epstein, Richard Gottfried, Linda Rosenthal y Jo Anne Simon.

La tarifa de congestión, fue aprobada por la Legislatura en marzo pasado como parte del acuerdo para aprobar el presupuesto estatal de $ 175.5 mil millones.

El impuesto se comenzará a cobrar a los neoyorquinos por ingresar a Manhattan a partir del 31 de diciembre de 2020, en que se colocará monitores electrónicos a los vehículos que crucen el perímetro al sur de la calle 60.

Detalles importantes

$ 1 mil millones generaría la tarifa de congestión

$ 11.52. sería la tasa para los vehículos que circulen al sur de la calle 60

731,000 automóviles circulan diariamente en el distrito central de Manhattan

52% de los neoyorquinos apoyó la tarifa, según sondeo de Siena Research Institute, realizado en enero