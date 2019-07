Kate del Castillo: “El silencio es lo más peligroso de esta época”

La actriz mexicana estrena en Nueva York el monólogo “The Way She Spoke”, una obra que aborda los feminicidios en Ciudad de Juárez

La actriz Kate del Castillo, quien se encuentra en estos días en la ciudad, confiesa que ha experimentado días muy intensos frente a lo que describe como uno de los más grandes retos de su trayectoria. Y es que la actriz está sumergida en una obra que toca un tema doloroso de su natal México y que le ha hecho sentir una montaña rusa de emociones.

Del Castillo conocida por series como ‘La Reina del Sur’ e ‘Ingobernable’ estrenará esta noche “The Way She Spoke”, un unipersonal que habla de los feminicidios en la Ciudad de Juárez. La pieza teatral, escrita por Isaac Gómez, se presentará hasta el 18 de agosto en el Audible Theater del Minetta Lane Theater.

La obra que parte desde la ciudad de Nueva York, antes de volar hasta Juárez, muestra a la intérprete de la cinta ‘La misma luna’, familiarizándose con el libreto, hablando de su rutina en las audiciones y dejando en evidencia la manera en que las historias pueden impactar a un actor.

Al hablar de su debut en inglés en un escenario en Nueva York, la actriz plantea que ‘The Way She Spoke” trae consigo la gran responsabilidad de prestar su voz a las mujeres que han sido silenciadas por la violencia que azota la referida nación azteca. Kate del Castillo conversó además con El Diario sobre el proceso de preparación para este rol y de los obstáculos que como actriz que enfrenta en Estados Unidos.

¿Que representa “The Way She Spoke” en tu trayectoria y que tanto te impacto el guion?

Es una suerte muy grande que me hayan ofrecido este papel, es uno de los retos más grandes de mi carrera. Siento un alto nivel de agradecimiento y de responsabilidad, también mucha incertidumbre, porque los actores nunca vamos a estar completamente listos para el día del estreno, siempre queremos más tiempo para prepararnos, pero puedo asegurar que estoy dando lo mejor de mí, estoy dando un 120 por ciento. Quiero pasar claramente el mensaje de esas mujeres que han sufrido tanto, que han pasado por tanto dolor.

¿Cuál fue la parte más difícil proceso de preparación para esta obra?

Es un texto muy duro, fue difícil manejarlo emocionalmente. En el sentido técnico lo más complicado fue el hecho de que como mi primer idioma no es el inglés, no estoy acostumbrada y me toma el triple de esfuerzo adecuarme, entender bien las intenciones de cada párrafo. Afortunadamente tuve siempre a mi lado a una extraordinaria directora (Jo Bonney) y al autor, quienes me ayudaron a desmenuzar el texto. He trabajado en películas en inglés, pero no en teatro.

¿Qué aspecto de la obra quedó grabado en tu mente?

La fortaleza que podemos tener las mujeres. Estamos preparadas para dar vida, pero nadie se prepara para perder un hijo. Todas esas mujeres de Juárez se vuelven robles y no pierden la esperanza, sin importar el paso del tiempo. Siguen esperando justicia y siguen con el deseo de encontrar alguna pista sobre el destino de sus familiares desaparecidos. Es muy terrible la situación que atraviesan.

¿Cómo fue el trabajo con el dramaturgo Isaac Gómez?

Me encanta su trabajo y me impacto lo joven que es y su genuina preocupación por las mujeres. Me llamo la atención la forma como le ha afectado todo esto, uno piensa que a las nuevas generaciones les pasa por encima la vida, pero la verdad es que hay jóvenes a los que les está afectando todo lo que tienen a su alrededor. Los jóvenes están cambiando el mundo, esos jóvenes talentosos y sensibles son los que pueden pasar el mensaje. Isaac Gómez lo está haciendo de una manera maravillosa.

¿Cómo evalúas el papel de las autoridades con respecto la tragedia que vive Juárez

Nuestros gobernantes mexicanos no han hecho absolutamente nada, ha venido gente de otros países a ver lo que estaba sucediendo. ¿Quién fue? Es Fuenteovejuna, son todos. Es un sistema entero de corrupción y de narco violencia, porque vivimos en un narco estado, en un narco país que esta activado por los Estados Unidos, sin duda. Lo único que podría decir, porque lamentablemente los feminicidios ocurren en todas partes del mundo, es que no es momento de quedarnos callados. El silencio es lo más peligroso de esta época.

Al comienzo de la obra tu personaje se queja de lo difícil que es abrirse paso como actriz en Estados Unidos ¿te identificas con su decepción?

Sí. Justamente esas quejas son situaciones que le conté a Isaac Gómez, ocurren día a día. Pienso que los estereotipos han sido mis enemigos. Sin dudas a mí me han abierto las puertas, soy muy afortunada, pero todavía hay mucha ignorancia, como el hecho de no saber la diferencia entre un colombiano y un mexicano. La industria sigue sexualizando a las latinas, a sus personajes. Tenemos que poner los oídos y los ojos en eso para tratar de romper esos patrones.

En detalle

Qué: El unipersonal The Way She Spoke

Cuándo: hasta el 18 de agosto.

Dónde: Minetta Lane Theater – 18 Minetta Lane (entre 6th avenue y MacDougal St, Manhattan)



Información y entradas: http://www.thewayshespokeplay.com