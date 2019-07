Solo tres mujeres han defendido abiertamente al gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló; aquí sus declaraciones

Mientras se le cierra el cerco al presidente del Partido Nuevo Progresista, se otorga autoinmunidad mediante una orden ejecutiva

El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, está acorralado, a juzgar por las recientes estrategias para mantenerse en el poder tras más de cinco días de protestas que se han extendido a distintas partes del globo para exigir su renuncia.

Al gobernador no se le ha visto en espacios públicos desde que el martes ofreciera una conferencia de prensa en La Fortaleza – la primera desde que se destapó el escándalo del chat Telegram y los arrestos por corrupción de líderes que nombró para su gabinete.

En esa comparecencia insistió en que no renunciará porque, a su juicio, no ha cometido actos ilegales, sino impropios, a pesar de que hasta el Colegio de Abogados de Puerto Rico confirmó este viernes que existen las bases legales para iniciar un proceso de residenciamiento o juicio político contra el también presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), el segundo de mayoría en el país.

Tras exonerarse él mismo de cualquier ilegalidad, el mandatario batalla por oxígeno político por medio de otras fuentes, algunas de las que han sido descritas por expertos como dictatoriales y hasta “inconstitucionales”.

Este viernes, el gobernador extendió a seis meses una orden ejecutiva de emergencia fiscal en la isla, bajo la que a motu proprio “puede tomar medidas para garantizar la responsabilidad fiscal del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades y la protección de la salud, la seguridad y el bienestar de los residentes de Puerto Rico”.

Esa movida también le otorga una supuesta inmunidad para permanecer en el puesto.

A esto se suman los alegados esfuerzos desde la cúpula del PNP para tratar de convencer a los delegados de la colectividad que lo apoyen.

De acuerdo con el diario Metro, serían unas 4,000 personas los que recibirían presión mediante llamadas.

Mientras influyentes líderes del Partido, incluyendo exgobernadores, le han pedido públicamente a Rosselló que, por el bien del pueblo, se retire; como Luis Fortuño y Carlos Romero Barceló, por mencionar algunos.

.

A ese llamado se unió el alcalde del municipio Bayamón, Ramón Luis Rivera, hijo, quien se ha mencionado extraoficialmente como un posible sustituto del actual gobernante.

Este viernes, las manifestaciones se realizarán por tierra y agua en la capital puertorriqueña, donde opositores protestarán mediante transporte acuático por la bahía de San Juan, y otros, a través de una cabalgata y “cacerolazo”.

Sin embargo, se espera que las protestas se extiendan hasta el lunes para cuando fue convocado un Paro General por el concurrido Expreso Las Américas en San Juan.

En las últimas horas, a la avalancha de pedidos de renuncia se unió la Conferencia Episcopal Puertorriqueña que congrega a obispos católicos, y Daddy Yankee, desde los Premios Juventud, entre otras entidades y ciudadanos.

Las tres que apoyan a Rosselló

En medio de esta vorágine de rechazo a Rosselló, salta la pregunta sobre quién o quiénes le han mostrado abiertamente apoyo al mandatario. El conteo de El Diario apunta a tres mujeres, una de ellas, la esposa del gobernante, Beatriz Rosselló; lo que para muchos le resta peso a la lista.

En un comunicado a principios de semana, la primera dama pidio perdón para su esposo bajo el argumento que hay un trabajo que culminar.

“Veamos más allá, perdonemos, evaluemos los logros y enfrentemos los retos que hemos vencido y los que aún nos faltan por vencer”, dijo la primera dama en sus primeras declaraciones .

“No debemos desenfocarnos ni permitir que se interrumpan todas las iniciativas que con mucho sacrificio hemos levantado y que han beneficiado a todo nuestro pueblo. Hicimos un compromiso de trabajar por un mejor Puerto Rico y lo seguiremos cumpliendo”, agregó.

Este jueves, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Norma Burgos, mostró su aval al mandatario.

“Yo apoyo las determinaciones del señor Gobernador”, dijo la exsenadora, en cuya oficina destaca una pancarta que lee #RickySeQueda.

Burgos es la misma misma funcionaria señalada por esconder vagones con suministros durante las labores de recuperación tras el huracan María, otros de los polémicos temas mencionados en el chat de Rosselló con colaboradores.

La vicepresidenta de la Cámara de Representantes, Lourdes Ramos, ha asumido con satisfacción las disculpas del gobernador y ha insistido en que eso es suficiente.

“Yo entiendo que él pidió perdón de corazón y yo lo acepté porque el mismo Jesucristo dijo hay que perdonar 70 veces siete y todos los días…”, indicó la legisladora a medios.

Posteriormente, en una entrevista con Radio Isla, catalogó a Rosselló de ser el mejor gobernante de la isla. “Quieren destruir al mejor gobernador que ha tenido Puerto Rico. El mejor, no me digan ustedes a mí que todos, no hay uno, que en algún momento en la intimidad con sus amistades no ha dicho una palabras soez o no se envuelven en una broma de momento, nosotros somos seres humanos”, justificó a preguntas de la emisora.

Entre otros datos, en el chat filtrado al Centro de Periodismo Investigativo se leen múltiples ofensas por parte de Rosselló a líderes políticas como la expresidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín

Cruz, así como comentarios sexuales sobre varias periodistas boricuas.