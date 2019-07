Temperaturas de hasta 111 grados ponen a NYC en ‘emergencia de calor’

La Alcaldía insiste que las condiciones serán “muy graves” este fin de semana y ordena el ahorro de energía en los edificios

Ante la ola de calor extremo y de sofocante humedad que está afectando a la Gran Manzana y que se extenderá hasta el próximo domingo, con temperaturas se sentirán hasta en los 111 grados, el alcalde Bill de Blasio ratifico este viernes las medidas que está tomando la Ciudad para hacerle frente a la “emergencia de calor” que calificó como “muy grave”.

“Estaremos expuestos a temperaturas asfixiantes, y es muy grave, debemos tomarlo en serio. Estamos haciendo todo lo posible para mantener a los neoyorquinos a salvo, y estamos limitando el uso de energía para reducir la tensión en la red eléctrica“, indicó el mandatario.

Y como parte de una declaración de ‘estado de emergencia’ que entró en vigor este viernes y se extenderá hasta el domingo por la noche, la Alcaldía ordenó a los propietarios de edificios de oficinas de 10 pisos o más, ajustar los termostatos a un promedio de 78 grados, para ahorrar energía.

Durante una rueda de prensa en el Departamento de Manejo de Emergencias de la Ciudad, De Blasio, quien estuvo acompañado de varios comisionados de agencias municipales, indicó que la orden no afecta a espacios residenciales, teatros, restaurantes y tiendas. Los edificios del gobierno ya ajustaron los termostatos a 78 grados

Además, De Blasio volvió a insistirle a los neoyorquinos que no tienen aire acondicionado a buscar refugio en los más de 500 centros de enfriamiento abiertos en los cinco condados. Para conocer cuál es el más cercano en su vecindario, puede llamar al 311 o visitar la página NYC Cooling Center Finder de NYC (buscador de centros de enfriamiento) en www.nyc.gov/beattheheat.

Los pronósticos del Servicio de Meteorología Nacional apuntan a que el mercurio se disparará principalmente este sábado y el domingo a 97 grados, pero debido al índice de calor las temperaturas se sentirán en los 111 grados el sábado y 110 grados, el domingo.

Temen más apagones

La orden de ahorro energético en Nueva York está precedido por algunas fallas eléctricas que se han registrado desde el pasado fin de semana en Manhattan, Staten Island y Queens, que han afectado a miles de residentes, inclusive por varias horas.

“El aumento de la demanda de electricidad por parte de los residentes y las empresas para hacer funcionar los aires acondicionadores y otros dispositivos de refrigeración, puede contribuir a las interrupciones del suministro eléctrico, que pueden poner en peligro la seguridad y la salud pública”, explicó el mandatario.

Algunos edificios pueden estar eximidos de la medida de ajuste de sus termostatos, siempre que reporten que necesitan bajas temperaturas para sus operaciones especiales, o proporcionen alojamiento a personas con discapacidades o condiciones de salud, que se vean agravadas por las altas temperaturas.

Deanne Criswell, comisionada del Departamento de Manejo de Emergencia de la Ciudad, reiteró que estas temperaturas no deben tomarse a la ligera .

“Si no tiene que salir al aire libre, quédese adentro en un espacio con aire acondicionado. Si no tiene aire acondicionado, visite uno de nuestros centros de enfriamiento para mantenerse fresco”, indicó.

Entre tanto, la comisionada de Salud de la Ciudad, la doctora Oxiris Barbot recomendó “mantenerse fresco, especialmente si tiene una condición de salud crónica. El aire acondicionado salva vidas. Programe su aire acondicionado a 78 ° F o ‘bajo enfriamiento’ para mantener bajos los costos de electricidad y ahorrar energía”.

“Un calor que mata”

Este viernes en horas del mediodía la temperatura en la parte oeste del Central Park marcaba un promedio de 85° y ya Rosmery Casalta una turista mexicana estaba sofocada, pues además venía de usar un vagón de la línea 1, desde el Bajo Manhattan, que no tenía aire.

“Si hoy estoy que me muero, no me quiero imaginar este fin de semana. Es inhumano que en el tren no haya aire acondicionado. Creía que me desmayaba”, expresó.

En vecindarios de El Bronx, ante el calor extremo y las vacaciones escolares, algunos han encontrado en las tomas de agua del servicio de bomberos, una fuente para divertirse y refrescarse en las calles.

“Sé que posiblemente se pueda ver como un despilfarro y un abuso, pero imagínese no tengo aire acondicionado, están los chicos de vacaciones y todo metidos en este calor”, comentó Luis Jimenez, un residente de Belmont.

La emergencia que algunos científicos han calificado de “peligrosamente calurosa” estará afectando a 100 millones de personas en Estados Unidos y más de 8.5 millones en la ciudad de Nueva York, en donde ya se han tomado medidas como la apertura de centros de enfriamiento para personas de la tercera edad, centros comunitarios, bibliotecas públicas y otras instalaciones públicas.

Para combatir el calor