Video: ¡Qué agilidad! Baja por la fachada de un rascacielos en llamas al más puro estilo Spiderman

Las situaciones extremas nos llevan muchas veces a tomar en poco tiempo decisiones arriesgadas. Así le pasó a un hombre en Filadelfia, Pensilvania, cuando se dio cuenta del incendio que se había generado en su edificio de 19 plantas.

El hombre, cuya información no se ha revelado, se deslizó con mucha destreza desde el exterior del piso en el que estaba hasta la calle. Varios videos de cadenas de televisión dejaron registrada la hazaña completa de este particular Spiderman en apuros. A pie de calle, en el último tramo del descenso, las autoridades le dieron indicaciones para tocar suelo con mayor facilidad. El hombre no resultó herido, según la agencia de noticias Associated Press.

DEATH-DEFYING ESCAPE: A man in Philadelphia dodged a fire by scaling down a 19-story apartment building in less than 3 minutes pic.twitter.com/eF7bH5ePcO — Bloomberg TicToc (@tictoc) July 19, 2019

El fuego se originó en un compactador de basura, según la información inicial. AP informó también que las llamas empezaron a las 9:30 de la noche del jueves. El humo recorrió rápidamente todos los pisos del edificio, situado al oeste de la ciudad. Los bomberos consiguieron apagar las llamas y adptaron otras medidas de seguridad como inundar el conducto de basura en el que se había generado el fuego.

Al contrario que el “Spiderman” de Filadelfia, otros residentes y algunos oficiales sí tuvieron leves complicaciones por inhalar humo. Sin embargo, no está claro si alguno quedó hospitalizado.

