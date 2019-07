Selena Gomez y los músicos que han robado su corazón

Aparte de Justin Bieber, otros afortunados han figurado en la lista

Selena Gomez cumple hoy 27 años, y aunque es una actriz, cantante, productora y escritora muy exitosa, mucho de su fama se debe también a las estrellas con los que se ha unido sentimentalmente. Este es un listado de las relaciones amorosas que Selena ha tenido:

Justin Bieber

Justin siempre será la pareja más famosa que la joven cantante ha tenido. Ellos salieron de forma intermitente desde octubre de 2010 hasta marzo de 2018, cuando el canadiense inició una relación con su actual esposa, Hailey Baldwin.

The Weeknd

Con este famoso cantante (también canadiense) Selena salió desde diciembre de 2016 a octubre de 2017, todo ello durante un lapso en el que se había dado una separación entre Justin y ella. Cabe destacar que después de terminar esta relación, tanto The Weeknd como Gomez regresaron con sus respectivas ex parejas: él con Bella Hadid y ella con Bieber.

Zedd

Este DJ salió con la cantante de enero a abril de 2015, un período corto. Al respecto, Zedd comentó sentirse enojado ante el acoso de los medios: “Los periodistas llamaban a mis padres. La gente estaba hackeando los teléfonos de mis amigos. Estaba enojado. Sabía en lo que me estaba metiendo, toda la atención estaba puesta en Selena, por ser una de las personas más mediáticas del mundo del espectáculo, me sentía presionado”. Se conocieron trabajando en una canción en la que colaboraron juntos, “I want you to know”, que fue todo un éxito.

Nick Jonas

Esta pareja que formaron el integrante del trío Jonas Brothers y Selena fue más bien un amor juvenil, que comenzó en marzo de 2008 y terminó dos años después. La relación estuvo rodeada de chismes, ya que en ese tiempo se hablaba de un altercado entre Gomez y otra estrella pop, Miley Cyrus, a causa de Nick Jonas. Pero Selena comentó sentirse muy presionada ante las insistencias de él por negar la relación.

