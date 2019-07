¿El privilegio de los ricos? Así son las visitas de Yadhira Carrillo a Juan Collado en la cárcel

View this post on Instagram

#etoeunpatio #YadhiraCarrillo #Mexico #noticias #Arrestro #Repost @sueltalasopatv (@get_repost) ・・・ ÚLTIMA HORA: ¡Tenemos las primeras declaraciones de la actriz #YadhiraCarrillo tras el arresto de su esposo, #JuanCollado! #SLSchitchat