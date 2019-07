Agenda de Nueva York: Los eventos que no te puedes perder

Disfruta durante los próximos días de una descarga de reguetón con Tego Calderón quien ofrecerá un concierto en Nueva Jersey. La chilena Tomasa del Real también interpretará sus mejores éxitos en la ciudad. El festival SummerStage traerá además dos conciertos gratuitos de salsa en parques de El Bronx.

Jueves 25

Concierto: Tomasa del Real

Disfruta de la próxima presentación en la ciudad de la cantante y compositora chilena Tomasa del Real. La artista, quien actuó este año en Coachella y a quien también se le conoce como ‘La reina del neoperreo’ hará un repaso por su trayectoria e interpretará además temas de ‘TDR’, su más reciente producción discográfica. El disco ‘TDR’ esta precedido por la producción ‘Bellaca del año’ (2018). Tomasa del Real, estará en Elsewhere, 599 Johnson Avenue, Brooklyn. Información: http://www.elsewherebrooklyn.com

Viernes 26

Concierto: Lalo Rodríguez

Acompaña al salsero Lalo Rodríguez en un concierto en el que podrás sus más grandes éxitos. Rodríguez, a quien recordaras por temas como: ‘Ven, devórame otra vez’, ‘Después de hacer el amor’ y ‘Si, te mentí’, comenzó su trayectoria con apenas 16 años de la mano del pianista y director de orquesta Eddie Palmieri. La presentación de Rodríguez, quien actuará en Soundview Park, en El Bronx, de 7 a 9 p.m., forma parte de la programación de SummerStage e incluye la participación de Los Hermanos Moreno y de DJ Lucho. Información: www.cityparksfoundation.org

Sábado 27

Concierto: Jesús Adrián Romero

El cantante y compositor Jesús Adrián Romero vendrá a la ciudad para compartir con los neoyorkinos la salida de su más reciente producción discográfica. El artista de origen mexicano, considerado como uno de los exponentes más destacados de la música cristiana, interpretará canciones de su nuevo disco titulado ‘Origen y esencia’ en el teatro United Palace. ‘Origen y esencia’, está precedido por el álbum ‘Besos en la frente’, publicado hace tres años. Entradas en: http://www.boletosexpress.com

Domingo 28

Sabores de Brooklyn

Reúne a toda la familia y anímate a explorar los mas variados platos durante una fiesta culinaria en el área de Red Hook, al lado sur de la zona de Carroll Gardens, en Brooklyn. Esta aventura, que incluye muestras de arte y juego de futbol para niños, también ofrecerá la oportunidad de probar bebidas de provenientes de múltiples establecimientos comerciales del área. Por si fuera poco, tendrás como fondo una vista panorámica de la Estatua de la libertad. Entradas: http://www.tasteofbrooklyn.com

Martes 30

Concierto: NYO2 en Carnegie Hall

El director Carlos Miguel Prieto retoma la conducción de NYO2, un grupo de jóvenes instrumentalistas quienes interpretarán un programa cargado de los más diversos géneros. La orquesta tocará ‘El sombrero de tres picos’, de Manuel de Falla y ‘Pétrouchka’, de Igor Stravinsky. A Prieto se unirá, además, la pianista Gabriela Montero, quien hará su debut con el Carnegie Hall como escenario. A las 7:30 p.m., en el Stern Auditorium / Perelman Stage del Carnegie Hall. Información: http://www.carnegiehall.org

Tributo a Astor Piazzolla

‘That’s Not Tango: Astor Piazzolla, A Life In Music’ es el título de la obra concebida, interpretada y escrita por Lesley Karsten en colaboración con Stephen Wadsworth, que se presentará en Jazz at Lincoln Center los días 30 y 31 de este mes. La producción funde monólogos y música a cargo del pianista Brandt Fredriksen, el bandoneonista J.P. Jofre y el violinista, Nick Danielson, y tiene la particularidad de que Piazzolla no es interpretado por un hombre, sino por la propia Lesley Karsten. A partir de las 8 p.m. Información: http://www.thatsnottango.com/jalc

Miércoles 31

Concierto: Salsa al aire libre

Como parte de la agenda de SummerStage puedes deleitarte con un concierto de salsa al aire libre. La función que tendrá como escenario Crotona Park en El Bronx contará con la participación de Ray de la Paz, quien entre sus méritos registra cuatro álbumes junto al celebre percusionista Ray Barreto. A De la Paz también se suman los artistas Edgar Joel y Anthony Colon. La oferta se completa con la música de DJ Lucho y DJ Kamala. En 700 Crotona Ave, The Bronx, de 7 a 9 p.m. Gratis. Información: http://www.cityparksfoundation.org/events/ray-de-la-paz/

Cine: Sócrates

Asiste a la proyección de la cinta ‘Sócrates’, del director Alexandre Moratto. El filme, que ha ganado reconocimiento en diversos festivales, narra la vida de un joven de 15 años que vive en Brasil y que enfrenta la perdida de su madre y los desafíos que presenta su sexualidad. La proyección que cuenta con el respaldo de Latin Reel, se presentara a partir de las 7 p.m., en el Screening Room en The Center, ubicado en el 208 West 13th Street. Información y entradas en: http://www.latinreel.com

Jueves 1

Concierto: Tego Calderón

No te puedes perder un concierto con el cantante de reguetón y hip hop, Tego Calderón ‘El abayarde’ quien interpretará su larga lista de éxitos durante una función en Nueva Jersey. La discografía de Calderón, oriundo de Santurce, Puerto Rico, incluye los discos ‘El abayarde’, ‘El enemy de los guasíbiris’ y ‘The Undergog/El subestimado’. En Barcode, ubicado en el 429 N Broad St, en Elizabeth, Nueva Jersey. Desde las 8 p.m. Información: http://www.boletosexpress.com