Eduardo Yáñez: Reportero de ‘El Gordo y La Flaca’ exige más de $250 mil para cerrar caso de agresión

El ex reportero de Univision sigue sin llegar a un acuerdo con el actor tras sufrir acto violento

El pleito legal entre Eduardo Yáñez y el periodista Paco Fuentes tras sufrir una agresión por parte del actor sigue sin tener un fin a pesar de que varios medios habían informado que se había llegado a un acuerdo. La defensa de quien fuera reportero de “El Gordo y La Flaca” ha lanzado un comunicado en donde informa de lo que sucede con el caso actualmente.

Comunicado: En respuesta a los rumores y publicaciones de que se ha alcanzado un acuerdo de $250,000 entre nuestro cliente Francisco “Paco” Fuentes y Eduardo Yáñez, informamos: – No ha habido un acuerdo por $ 250,000 o cualquier otro monto. Nuestro cliente tiene la intención de pedirle a un jurado que otorgue mucho más que esto. Atacar de manera violenta a un reportero porque no le gusta su pregunta, no solo es un ataque al reportero, sino que es un ataque a los medios en general. El Sr. Fuentes cree que se debe dar un ejemplo en este caso en el que atacar físicamente a un miembro de la prensa, incluso si usted es una celebridad famosa, tendrá consecuencias graves. Está muy emocionado de llevar este caso a juicio ante un jurado estadounidense y solicitará daños significativos que sentarán un precedente y, con suerte, disuadirán tipos de violencia similares en el futuro.

Fue a finales del 2017 cuando Fuentes entrevistó a Yáñez en un evento donde le realizó una pregunta sobre su hijo que lo incomodó. Tras la insistencia de Paco sobre el mismo tema, Eduardo perdió la compostura y le dio una tremenda cachetada al periodista dejando a todos en shock. Hace un año, Paco dejó de ser reportero de Univision.