¿Es ilegal ingerir alcohol en alguna playa de Nueva York?

Solo algunas excepciones aplican a estar norma

La temporada de verano es la favorita para visitar las playas de Nueva York, pero hay cosas que deberían ser tomadas en cuenta para evitar algún tipo de problemas con las autoridades, sobre todos si están relacionadas con el consumo de alcohol.

En la ciudad de Nueva York no es legal consumir bebidas alcohólicas en espacios públicos, esto incluye a a todas las playas del área.

De acuerdo a las leyes de la ciudad de Nueva York, si un oficial encuentra a una persona con un botella de alcohol en algún espacio público de la ciudad, lo más probable es que este no sea detenido, pero si recibirá una multa de hasta $25 dólares y una citación en la corte civil, destaca AM New York.

De acuerdo a la publicación, este tipo de irregularidades se condiseran como una ofensa de bajo nivel, sin embargo esta puede aumentar dependiendo de la cantidad de estas. Las ofensas que se ubican en esta categoría son: tener una botella de alcohol abierta en espacios públicos, ofensas no violentas y orinar en espacios públicos.

Por otra parte, las personas que quieran consumir alcohol en las calles de forma permitida son aquellos que se encuentren en espacios pertenecientes a establecimientos que tengan las licencias correspondientes.