Le va a salir caro: JC Osorio enloqueció y manoteó a un árbitro

El DT colombiano perdió la cabeza y se fue a las manos con el silbante del partido

El entrenador colombiano Juan Carlos Osorio, ex timonel de la Selección Mexicana de Fútbol y ahora responsable del Atlético Nacional en su tierra natal, perdió la cabeza por completo cuando fue expulsado en el partido ante Santa Fe y… no lo tomó de buena manera.

Osorio se metió a la cancha con todo y que sus compañeros del cuerpo técnico trataron de evitarlo, encaró al silbante principal y le propinó un BUEN manotazo al brazo con el que había sacado la tarjeta roja.

Al ser una agresión directa al silbante, la sanción podría ser significativa para el técnico colombiano, al que le puede salir muy caro su descontrol.

Jajajajaa. Y Osorio se siente intocable. Vamos a ver Sres @Dimayor cuantas fechas le meten al señor. Aquí hay agresión al arbitro pic.twitter.com/qbIkm03N5q — Orlando Andrade C 🍊 (@orancas) July 25, 2019