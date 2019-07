Reconteo de votos por Fiscalía de Queens termina con ventaja para Katz

La revisión de las boletas electorales pone a la presidenta del condado adelante por 60 votos, pero Tiffany Cabán rechaza los resultados y advierte que peleando en la corte

Un mes después de las elecciones primarias del Partido Demócrata para elegir al candidato que competirá en noviembre próximo por la Fiscalía de Queens, el panorama sigue siendo turbulento. Este jueves terminó el reconteo manual de más de 91,000 votos, y aunque Melinda Katz aparece ganando la elección, por una diferencia de 60 sufragios, su contendora, Tifanny Cabán, quien inicialmente lideraba los comicios por 1,100 votos, no solo no acepta los resultados sino que advirtió que llevará el caso hasta las últimas instancias legales.

Así lo aseguró la abogada, tras conocer los resultados este jueves, quien advirtió que no descansarán hasta que se garantice que el conteo de los votos se haga de manera transparente, correcta e incluya a todas los sufragios que merecen ser contados, entre ellos más de 100 que todavía permanecen excluidos.

La candidata del ala progresista del partido advirtió que continuará pidiendo a la Corte Suprema de Queens que intervenga a fin de proteger el derecho de los votantes y que se restauren las boletas invalidadas erróneamente emitidas por demócratas de Queens registrados y elegibles.

Cabán, quien cuenta con el apoyo de figuras domócratas como Alexandria Ocasio-Cortéz y el precandidato presidencial Bernie Sanders, aseguró que en el reconteo manual hubo votos suyos que fueron rechazados inapropiadamente por la Junta de Elecciones, así como boletas que rechazaron indebidamente, debido a errores del BOE y tecnicismos como no poner la palabra “demócrata”, que pueden estar abiertos a revisión legal y varias declaraciones juramentadas.

“Hemos dicho desde el primer día que seguiremos luchando hasta que se cuenten todos los votos válidos de los Demócratas de Queens elegibles. Nuestra campaña estará en el Tribunal para asegurarnos de que la gente de Queens no sea privada de sus derechos”, dijo Cabán, en una conferencia de prensa. “Estoy muy orgullosa de la energía voluntaria y la hermosa coalición que impulsó esta campaña. Nuestras comunidades están pidiendo un sistema de justicia penal justo y equitativo que ponga fin a la encarcelación en masa, levante a nuestras comunidades negras y de color y despenalice la pobreza, en lugar de proteger a los poderosos”.

Entre tanto, Andrew Kirtzman, vocero de la campaña de Melinda Katz, proclamó el triunfo de la presidenta de Queens, y aseguró que el conteo se hizo de manera clara y justa.

“Respetamos el proceso de recuento y el papel crucial que ha desempeñado en la defensa de nuestra democracia y en asegurar que cada voz haya sido escuchada. Los abogados de ambas campañas han trabajado en estrecha colaboración con los funcionarios de la Junta para mantener la imparcialidad y la coherencia con la ley durante esta carrera”, dijo Kirtzman.

El asesor de Katz agregó que “ahora que cada voto válido ha sido contado y vuelto a contar, los resultados confirman una vez más que la gente de Queens ha elegido a Melinda Katz como la candidata demócrata a la Fiscalía del Distrito. Queremos agradecer a todos aquellos que continuaron creyendo en su mensaje, y a los muchos que nunca abandonaron la fe”.

Nuevo día en la corte

El abogado de la campaña de Caban, Jerry Goldfeder, explicó que el próximo 6 de agosto regresarán a la Corte Suprema para pedir que se ordene a la Junta Electoral contar todos los votos que pertenecen a su candidata.

“La semana pasada, le pedimos a la Corte Suprema de Queens que supervisara activamente el proceso de recuento manual, y la Corte se negó a involucrarse hasta que la Junta de Elecciones emita una certificación. Como resultado, durante este recuento, ha habido muchas objeciones de los abogados de Katz a las boletas válidas de Cabán, y la Junta de Elecciones no contó esos votos”, dijo Goldfeder. “La División de Apelaciones, Segundo Departamento dictaminó hace varios años que este tipo de error (no llenar ciertos datos) no debería invalidar esos votos. Y también le pediremos a la Corte que ordene el conteo de muchos otros votos, por parte de los trabajadores electorales que recibieron sobres incorrectos para colocar sus papeletas de votos”.