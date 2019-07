¿Cómo una foto en redes sociales se volvió símbolo mundial de las protestas en Puerto Rico?

La historia detrás de una de las imágenes más representativas de la movilización sin precedentes en la isla que sacó en menos de 2 semanas al gobernador Ricardo Rosselló de su silla

NUEVA YORK – La calle está llena. Entre la multitud, tres jóvenes -en primer plano- parecen danzar al compás de la lluvia. Uno abre las manos al cielo como pidiendo más. A su lado, una chica sonríe mientras se baña. A pocos pasos, otro joven grita y alza la bandera de Puerto Rico en señal de victoria.

Más que una foto, parece un poema, describen algunos. Para muchos de los que miran la imagen de la “lluvia de bendiciones”, la instantánea reúne mucho más que manifestantes, es símbolo de la liberación de todo un pueblo.

La imagen transmite la catarsis en medio del caos, la celebración de una isla que traspasa las fronteras para alcanzar al resto del mundo; y sobre todo, la unión de la voluntad popular por el cambio.

Fabián Rodríguez Torres no es fotógrafo, ni cargaba una cámara profesional. Pero el pasado 22 de julio cuando cientos de miles de boricuas abarrotaron el Expreso Las Américas en un paro general para reclamar la salida del gobernador Ricardo Rosselló, tomó una imagen que se ha vuelto representativa de la revolución ciudadana que logró sacar al mandatario de su silla en menos de 2 semanas y sin fatalidades.

“No soy fotógrafo; sí soy aficionado, en el sentido de que me gusta mucho la fotografía, la admiro mucho y sigo a personas que son fotógrafos profesionales. Es una fotografía que tomé con mi celular, un iPhone, y que fue totalmente espontánea”, describió el abogado sobre el origen de la imagen que se empezó a volver viral el pasado lunes cuando la compartió en su cuenta de Facebook.

El licenciado de 39 años y originario de San Juan dijo en entrevista con El Diario que capturó la foto con su teléfono porque le llamó la atención cómo la gente no paraba de bailar y cantar en medio del aguacero.

“Ese día yo estaba trabajando y había coordinado con unos compañeros de trabajo para nosotros ir un momentito allí, acercarnos al área y participar de la marcha, y cuando empezó a llover, vimos que la gente espontáneamente, en vez de irse, siguió bailando, cantando, y haciendo todo tipo de cosas; disfrutando el momento dentro de las circunstancias. Así que nosotros decidimos coger los celulares y tomar fotos, y, de ahí, surge la foto”, recordó.

Rodríguez Torres no conoció a los protagonistas de la imagen hasta después que la foto se comenzó a popularizar en el ciberespacio y ellos mismos al reconocerse en la foto, lo contactaron.

“No conocíamos a los jóvenes; los vine a conocer después que ellos se reconocieron en la redes. Cuando yo empecé a tomar fotos de muchísima gente , pues aparecieron ellos, los personajes principales. Pero en la foto aparece un mar de personas a lo lejos y no es la única foto que tengo. Tomé varias”, agregó el boricua.

A pesar de que en la era digital, la posibilidad de que una imagen publicada en redes sea compartida por miles y recreada debido a su accesibilidad, el usuario no imaginó el impacto que tendría la suya.

La imagen de los danzantes bajo la lluvia ha provocado poemas, canciones y otras expresiones artísticas, lo que para Rodríguez Torres es un “honor”.

Además, hasta en Francia, medios le han pedido autorización para utilizarla como parte de sus coberturas.

“A mí la foto me gusto muchísimo y también me impresionó cómo resultó. Pero lo más que a mí me ha impresionado ha sido la reacción dela gente que le han compuesto décimas, canciones, poemas, camisas, y han reinterpretado la foto a su gusto; y eso para mí significa un gran honor, porque, francamente, la protesta por definición es pública…”, dijo.

Por eso, precisamente, es que Rodríguez Torres aceptó que la foto dejó de ser de él para ser del pueblo y del resto del mundo desde el momento en que la comenzaron a tomar de su perfil.

No tiene interés propietario en la imagen porque su valor principal es emocional, según nos dijo.

“Cuando yo la comparto no lo hago con un interés propietario y menos comercial. No tenía el interés de registrar esta foto por decirlo de esa manera y hacerlo mi propiedad , sino que prefería y me gustaba que la gente la compartiera para que la hicieran suya… Yo creo que lo mismo hubiese pasado si la foto hubiese sido tomada, por ejemplo, en calle Fortaleza, es una foto que transmite un mensaje bien poderoso, bien bonito”, argumentó.

“La gente dice que es una foto icónica; es una foto para la historia; es una foto que representa una imagen bien positiva del movimiento y, dentro de las circunstancias. Yo creo que es como una de las personas mencionó… un poema”, sostuvo el entrevistado.

“Lo veo como una forma de las personas de perpetuar una imagen positiva a mucha gente le gusta para recordar lo que la mayoría de las personas piensan que es un triunfo importante…”, puntualizó.