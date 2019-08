¿De verdad América es la mejor cantera?

View this post on Instagram

2 años y medio de trabajo, de amor, de pasión, de defender esta playera con el corazón, pues en este equipo no ser campeón es fracasar, logramos juntos tres campeonatos. Haber llegado acá fue la mayor bendición de mi carrera, siempre dije q era la oportunidad de mi vida defender estos colores y así lo viví cada día de entrenamiento y de juego. No se cómo despedirme, no sé cómo agradecer, lo feliz q fui en America no lo puedo explicar, y la tristeza q me da decir adiós es imposible expresarla en palabras. Solo le pido a Dios q la vida nos vuelva a juntar. Gracias a los directivos por haber confiado en mi, al cuerpo técnico por todo lo vivido, a la afición, q decir de Uds q demuestran q son el equipo más grande de México día a día, jamás los olvidare. Por último a mis compañeros, me enamoré del grupo de trabajo, sigan defendiendo con el alma esta camiseta q es única. Se q es una gran oportunidad la q me va a tocar vivir en porto, el sueño de cualquier futbolista, no quiero q me entiendan porq entiendo si se molestan de q me voy. Lo único q quiero q sepan q hoy me voy enamorado de America, es la despedida mas dolorosa de mi carrera, cuando me fui de Lanus entendía q era porq debía hacerlo, pero esta vez el destino me hace crecer y es gracias a ustedes. Gracias d corazón @clubamerica Atentamente su amigo Agustin Marchesin