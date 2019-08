Selena Gómez se habría peleado con Francia Raisa, amiga que le donó riñón

No se han hablado en 9 meses

Selena Gómez se encuentra en un difícil momento en su vida luchando contra sus adicciones. La intérprete de “Taki Taki” ha estado en rehabilitación en los últimos meses a consecuencia de su decisiones que tientan contra su salud, motivo que también la distanció de su mejor amiga Francia Raisa.

De acuerdo a un reporte de RadarOnline, Selena y Francia ya no son amigas y es que las dos tuvieron una pelea por las decisiones que ha tomado la cantante que afectan su salud. Recordemos que Raisa fue quien le donó un riñón a Gómez que le salvó la vida.

Después del transplante la que fuera novia de Justin Bieber dijo que se dedicaría a ponerse mejor de salud, pero al parecer hizo todo lo apuesto.

“Selena hizo lo contrario a lo que dijo que haría cuando estuviera recuperada. Dijo que no iba a tomar pero lo volvió a hacer”, dijo una fuente anónima el sitio web.

Cuando Francia intentó hacer ver a su amiga que no estaba bien lo que hacía, estalló la bomba.

“[Francia] quiere a [Selena] y la ama. Ella le dijo que estaba tomando decisiones contra su salud y estaba preocupada”, agregó la persona que mantuvo anonimato.

A pesar de que ahora Selena ya está en un mejor momento de su vida tras someterse a una rehabilitación, Radar asegura que la intérprete de “Come and get it” no sabe si pueda ser amiga de Francia nuevamente.