Pasajeros “se encargaron” de hombre que empujó a otro a rieles del Metro en Nueva York

Tras una serie de incidentes, fue arrestado por cargos de asalto y resistencia

Foto: captura new york post

Una serie de incidentes concluyó ayer con Nathaniel Brown, un hombre sin hogar, dominado por varios pasajeros en el suelo de la estación Broadway-Lafayette de la línea F, en el Bajo Manhattan.

Brown (41) supuestamente robó un teléfono celular y luego empujó a un ilustrador del diario New York Times a las vías del Metro cerca de las 10 a.m. La víctima de 30 años, que no quiso ser identificada, fue hospitalizada con fractura en la cadera y cortes.

Cuando Brown intentó huir, un grupo de pasajeros lo detuvo hasta que llegó la policía. El confuso incidente fue captado por un pasajero en un video divulgado por New York Post.

En un momento, Brown se quita la camisa para limpiarse el sudor de la frente antes de intercambiar golpes con un transeúnte que intenta bloquear su escape, según muestran las imágenes.

También se le puede ver corriendo a través de una falange de samaritanos, pero mientras sube las escaleras, otro viajero baja y lo derriba. Sin inmutarse, Brown intentó volver a levantarse, pero otro pasajero le engancha el tobillo y lo envía de vuelta al suelo.

Fuentes policiales dijeron que minutos antes Brown le había robado a alguien un teléfono celular en un tren de la línea 6 entre las estaciones Spring y Canal.

La policía usó el propio dispositivo para localizar a su propietario legítimo, dijeron las fuentes.

También Brown escupió a un joven de 25 años que intentó ayudar a la primera víctima que lanzó a las vías, según la policía.

Brown fue arrestado por cargos de asalto y resistencia. Estaba gritando “Allahu akbar”, una oración musulmana común, cuando fue arrestado.