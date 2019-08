Cynthia Klitbo reveló que ha tenido experiencias paranormales

¿Su casa está embrujada?

Cynthia Klitbo vive en una casa embrujada, así lo declaró, cuando se le cuestionó sobre eventos paranormales que ha vivido a lo largo de su vida:

“Nunca en mi vida he jugado güija, ni jugaré, tampoco permito güijas en mi casa, ni a mi hija se lo permito porque me han pasado cosas muy extrañas, se han movido cosas, nos asustaban mucho, entonces yo he vivido en carne propia que ese tipo de energías sí existen y a nosotros no nos queda más que rezar para equilibrar todo lo malo que existe en el mundo”, dijo.

La actriz está consciente que las energías negativas existen en este mundo: “Yo creo que las energías negativas se mueven, tú puedes creer en cualquier religión y en todas existe el bien y el mal, y depende de cómo tú quieras tomar las cosas. Si quieres que Dios gane, pues va ganar, yo prefiero verlo así”, expresó.

Ahora que participa en la obra de teatro El Exorcista, también ha sido testigo de que cosas muy fuertes que han ocurrido en el teatro: “Hemos tenido dos percances ya, primero se descalabro una de las niñas y la otra se lastimó el pie”.

Ella ha tenido que apegarse a Dios para poder participar en esta puesta en escena: “Me lo pienso cada vez que estoy ensayando la escena del exorcismo, me pregunto ‘¿qué hago aquí?’. Me pongo a rezar padres nuestros, ya mandamos bendecir el teatro, ya fue un sacerdote”, finalizó.