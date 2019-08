Rey Mysterio se solidarizó con las familias afectadas por la masacre en El Paso

Pide fortaleza a la ciudad y oraciones para que no vuelvan a suceder estos crímenes

Rey Mysterio, uno de los íconos de la lucha libre en Estados Unidos, habló sobre la masacre suscitada hace unos días en El Paso, Texas; lamentó los hechos e hizo un llamado para que estos eventos no se repitan.

“Es una tristeza muy grande, saber que siguen ocurriendo escenas tan graves, tan decepcionantes. Lo único que puedo hacer ahora es pedirle a Dios fortaleza para El Paso, para Dayton también, y rogar que todos hagan oración para que no vuelvan a suceder estos eventos”, comentó el enmascarado en entrevista para el Diario Récord.

El luchador también dejó claro que ningún inocente debería ser víctima de estos crímenes, independientemente de si hay un trasfondo racista en el móvil.

“Fueron imágenes tan feas que no deberíamos de vivir todos como seres humanos, no sólo como americanos o mexicanos, simplemente como seres humanos no es justo que gente ande suelta en la calle haciendo lo que están haciendo, matando a gente inocente“, sentenció.