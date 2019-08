Tarjeta Roja: El romance de Memo Ochoa con todo México, se acabó

Ahora tendrá a medio país en contra en cada uno de sus partidos

Tengo que aceptar que no estoy feliz con el regreso de Guillermo Ochoa a México, para empezar, no soy americanista (fiuuuu) y además, siento que no cumplió con lo que al menos yo, esperaba de él: jugar en un Equipo de primera línea en el viejo continente. No ocurrió y ya no ocurrirá, con todo y la ENORME capacidad del mexicano.

Será interesante ver el recibimiento extra-americanista que tendrá Guillermo, ya que está muy acostumbrado a ser el ídolo del estadio entero, ahora su regreso dividirá al público, a su público, porque volver al América es volver a casa, pero también al equipo más odiado. El romance terminó, Memo.

Memo decidió regresar a México por una millonaria suma y eso es tan respetable como todo lo que ha hecho en su carrera, es una decisión personal que nos sorprendió a muchos, pero también hizo MUY felices a los aficionados del ‘Ame’.

Lo que sí, es que parece que Memo Ochoa ha estado en todo desde que se fue, es un jugador que ha enfrentado a las grandes estrellas de su generación e incluso ha salido victorioso en duelos personales contra algunos… ¿o no Neymar?

Una de las paradas del Mundial 2014, Guillermo Ochoa vs Neymar pic.twitter.com/cx5IoXg3WN — MercaGol (@MercaGol) July 14, 2016

Hablando del Tri, Memo ha tenido las mejores actuaciones de su carrera en los momentos más increíbles: el triunfo ante Alemania en Rusia y la actuación ante Brasil en el Mundial de 2014 que fue el pináculo de su carrera. Digo fue, porque no habrá un punto más alto alcanzable para Memo de aquí en adelante.

Messi, Cristiano, Griezmann, La generación española dorada en plenitud, lo mismo que Zlatan, Cavani, Beckham y toda la elite del fútbol europeo fue sorprendida al menos una vez por algún lance de Memo, aunque fuera después de que el balón ya estaba dentro de la red.

Mi presagio es que Memo volverá hasta el 2022, jugará el Mundial y luego emigrará a la MLS para vivir fuera de México cuanto antes y terminar una gran carrera que al menos yo, siempre sentiré que pudo dar para más.

