No se lava el cabello por dos años y este es el resultado

Al principio le costó porque pensaba que se vería grasiento y sucio, pronto se dio cuenta de que su cabello luce mejor que nunca

Iiris Heikkinen, de 24 años, solía tener un cuero cabelludo seco y con picazón por lavarse la cabeza cada pocos días, pero después de deshacerse del champú, afirma que su cabello se ve más saludable que nunca.

Esta estudiante afirma que no se ha lavado el cabello en dos años y, según relata, se ve más saludable

Decidió cambiar sus productos orgánicos por vinagre de manzana y bicarbonato de sodio, que se supone que absorben la suciedad y la grasa, pero después de investigar un poco, decidió llevar las cosas un paso más allá después de descubrir algunos grupos de ‘métodos sin champú’ en Facebook.

El creciente movimiento, que es popular entre los bloggers de bienestar, insta a los seguidores adeshacerse del champú y el acondicionador, creyendo que el cabello puede limpiarse con aceites naturales.

Ahora, Iiris, de Inari, Finlandia, no usa nada más que agua, y un poco de aceite de coco una vez cada dos meses. No se arrepiente y no cree que su cabello se vea suciao.

“Después de solo un par de semanas del método sin champú, la picazón despareció. Al principio hubo un punto en el que mi cabello se veía grasiento, pero pronto volvió a la normalidad.

Ahora, cuando las personas se encuentran conmigo, no tienen idea de que no uso champú. Cuando les digo, siempre se sorprenden y dicen cuán saludable y limpio se ve mi cabello ”, explica en redes sociales.

Con conciencia ecológica, Iiris, que estudia una maestría en educación primaria, explicó que, anteriormente, se lavaba el cabello cada pocos días con champú y acondicionador orgánicos.

Según ella es mucho mejor usar productos orgánicos. Es mejor para el medio ambiente, es más amable ya que no hay pruebas en animales y también se siente más saludable saber que solo está usando ingredientes naturales y no se está aplicando productos químicos perjudiciales en su piel o cabello.

Pero Iiris todavía descubrió que le picaba el cuero cabelludo terriblemente y creía que esto era causado por el champú que le quitaba los aceites naturales de su cabello. Por eso cmenzó a buscar alternativas.

Después de leer mucho, Iiris tiró el champú y el acondicionador para siempre, convirtiéndose en una seguidora de pleno derecho del método no champú

El pensamiento detrás del movimiento es que el uso excesivo de productos químicos hace que el cabello sea incapaz de limpiarse naturalmente. Algunos de los ingredientes pueden ser dañinos, según el Grupo de Trabajo Ambiental sin fines de lucro, que ha reunido una base de datos donde los usuarios pueden verificar los ingredientes de sus cosméticos,

Ahora, Iiris simplemente se lava el cabello con agua cada vez que se ducha, y solo ocasionalmente usa un poco de aceite de coco o polvo de hojas de neem, un tipo de hierba utilizada en la medicina india antigua, para darle un acondicionamiento adicional si tiene caspa. También usa polvo de talco para ayudar a darle estilo a sus mechones agregando textura adicional.

Aunque su melaba estaba en bastante buenas condiciones de todos modos, ya que rara vez usaba secadores de pelo o planchas, ha notado que parecen más gruesas y onduladas desde que dejó el champú.

Curiosamente, el color de su cabello también ha cambiado ligeramente y se ve más rubio natural.