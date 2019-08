Video: Julión Álvarez es captado orinando en pleno palenque

View this post on Instagram

Un usuario de la red social Twitter expuso este vídeo del cantante #julionalvarez , según orinando en pleno palenque de Durango éste pasado fin de semana. En las imágenes que circulan en la red, el intérprete de “Afuera esta lloviendo” aparece atrás de unos instrumentos musicales rodeado de su equipo de trabajo, mientras realiza una señal para que la música continúe y atrase su intervención. Junto al video, el usuario @EdworldMx comentó: “#TengoEsaCostumbreDe hacer pipí en el momento que tengo ganas como Julión Álvarez ayer en el palenque de @FENADU Jajaja ese cabrón es un tipazo. #durango”. Hasta este momento el artista chiapaneco no ha dado su versión de los hechos.