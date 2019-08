USCIS alerta de cambios internacionales que afectarán a la rapidez de los procesos migratorios

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) cerrará 13 de sus oficinas internacionales y solo dejará siete en funcionamiento. Una de las primeras en echar el cierre el próximo septiembre será la sede de Monterrey (México), tal y como ha anunciado la agencia este viernes.

El servicio de inmigración hizo público que dejará abiertas sus oficinas en Beijing y Guangzhou (China), Nairobi (Kenia) y Nueva Delhi (India). Ya antes el director interino, Ken Cuccinelli, había dado la orden de continuar con las operaciones en Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, México y San Salvador. Estas últimas son de vital importancia para atender el flujo de migrantes de la frontera sur.

Las otras 13 oficinas internacionales y tres de distritos dejarán de funcionar paulatinamente entre septiembre y agosto de 2020. En Latinoamérica y El Caribe cerrarán sedes en Perú, México, Haití y República Dominicana.

En menos de un año, la agencia plantea trasladar a EEUU los recursos humanos y económicos internacionales. El comunicado asegura que el objetivo es acelerar los procesos migratorios en el país.

We will transition the workloads of the closed offices to USCIS domestic offices and State Department consular sections.

— USCIS (@USCIS) August 9, 2019