Elegancia en todo aspecto: Un vistazo al inmenso mundo de la colección de autos del diseñador Ralph Lauren

Ralph Lauren’s Cars: A True Collection of Automotive Perfection. ✅Продолжаю рассказ о создании частных коллекций классических автомобилей: от инвестиций к прекрасному и обратно. Поговорим о ярких мировых собраниях: 🚗 КОЛЛЕКЦИЯ РАЛЬФА ЛОРЕНА 🚘Состояние Ральфа позволяло ему приобрести любую машину. Но он не гонялся за каждым раритетом. Его цель – собирать самые красивые машины. В 2005 году в Бостоне, а позже в 2011 году в Париже часть его коллекции показывали в музеях изобразительных искусств. В его коллекции есть действительно уникальные машины, например, Bugatti Type 57 Atlantic. Эта машина считается первым в мире суперкаром. Кузов был сделана из магния и алюминия, поэтому детали скреплены заклепками. Машина оснащена компрессорным рядным 8-цилиндровым двигателем на 3,2 литра, который выдает мощность в 210 л.с. и разгоняет машину до 200 км/ч. Таким машин было выпущено всего 3 штуки. ⚙️Кроме Bugatti в его коллекции есть уникальная Ferrari 250 GTO 1962 года выпуска, две Ferrari 250 Testa Rossa, три McLaren F1 (в том числе LM), Blower Bentley (1929), Alfa Romeo 8C 2900B Mille Miglia (1938) и другие. 🎯Как он сам говорил — "Я, в принципе, не собираю автомобили как предметы искусства. Скажем, на картины вы можете только смотреть, а в автомобиль вы можете сесть и получать удовольствие еще и от того, как он ведет себя на дороге и как звучит его двигатель. И в конце концов, вы можете насладиться не только самим автомобилем как объектом искусства, но и путешествием, которое он вам преподнес" #antiqcar #антикварныеавтомобили #авто #автомобиль #ретро #ретроавто #ретроавтомобили #олдтаймер #автоклассика #коллекция #ральфлорен #classiccar #retrocar #amazingcars #collectioncar #ralphlaurencarcollection #инвестиции #bugattiatlantic #alfaromeo8c #ferrari250gto #mercedesssk #mclarenf1 #blowerbentley