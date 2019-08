Lady Gaga igual que Katy Perry, acusada de plagio

La canción que hizo a la cantante ganar un Oscar, ahora enfrente una demanda

Últimamente se han visto involucrados varios cantantes en el plagio de canciones, y el ultimo caso conocido es el de Katy Perry por la canción de “Dark Horse”.

Pues ahora le llego su momento a Lady Gaga, pues es acusada de plagio por la canción de “Shallow”, ganadora del Oscars por la película de A “Star is Born” (Nace una estrella).

En esta ocasión el músico Steve Ronsen demando a la cantante por la apropiación “de una progresión de tres notas en el citado tema basándose en su canción “Almost” que compuso y publicó en 2012.

Diversos diarios estadounidenses que han hablado con el cantautor y sus abogados aseguran que exigirán a la artista un pago de millones de dólares sobre una canción que ha sido ganadora de un Premio Oscar y un Globo de Oro.

Recordemos que Lady Gaga no es la primera vez que es demandada por la autoría de sus canciones ya que en un par de ocasiones previas ha ganado demandas sobre algunos de sus hits (Judas y Born this way).

Aquí te dejamos las dos canciones, ¿crees qué si se trate de un plagio?