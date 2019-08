Lorena Herrera revela cómo le coqueteó a ‘El Burro’ Van Rankin y éste quedó ‘helado’

Lorena Herrera le jugó una broma sexy broma a Jorge 'El Burro' Van Rankin

Lorena Herrera relató la ocasión en que ella coqueteó con el conductor Jorge ‘El Burro’ Van Rankin como parte de una broma, sin embargo él no lo sabía.

“La verdad tú siempre me has encantado, yo quiero todo contigo”, le dijo la escultural actriz a ‘El Burro’, quien sólo atinó a ponerse muy inquieto.

“Se puso nervioso y no fluyó, yo creí que como era ‘El Burro’ me iba a seguir la corriente, pero no, se puso nervioso, no supo qué contestarme”, contó Herrera durante su vivista al programa Miembros al Aire.

Van Rankin, por su parte, aseguró que “se chiqueó”, pues jamás esperó una propuesta de ese tipo viniendo de Lorena Herrera.

