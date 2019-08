Nueva York asegura estar lista para que afectados por ‘carga pública’ no sufran

Funcionarios piden a quienes reciben ayuda solicitar de inmediato asesoría legal antes de dejar de recibir beneficios, al tiempo que hacen un llamado a una desobediencia civil con acciones pacíficas

En dos meses entrará en vigor la nueva regla sobre ‘carga pública’, anunciada oficialmente el miércoles por el Gobierno federal, que pretende que aquellos inmigrantes que reciben ayuda social como cupones de alimentos, vivienda pública y servicios de salud, sean considerados inadmisibles para obtener el estatus de residentes legales.

Y mientras llega la hora cero para la implementación de la nueva norma, considerada un nuevo ataque de la Administración Trump, este miércoles en la ciudad de Nueva York, líderes, activistas, políticos y defensores de los inmigrantes realizaron una manifestación en la Alcaldía, para pedir a quienes se verán afectados por la regla (unas 250,000 personas), que antes de renunciar a las ayudas públicas consulten con un abogado.

“Esta regla todavía no está en efecto. Se proyecta que entre en vigor el próximo 15 de octubre y como sabemos que es una regla que pretende causar confusión en nuestras comunidades, pedimos a la gente que llame al 311 o la línea de Nuevos Americanos a pedir asesoría gratuita sobre sus casos particulares”, aseguró Steve Choi, director de la organización New York Immigration Coalition.

El activista advirtió que los neoyorquinos que actualmente reciben beneficios públicos, no deben dejarse llevar por el miedo o la desinformación, y reiteró que es fundamental tener ayuda legal para poder saber qué pasos tomar. “De esta manera podrán poner las cosas en una balanza y saber qué hacer, dependiendo si tienen alguna opción para hacerse residentes o no. La clave es consultar”, dijo Choi.

El concejal Ydanis Rodríguez, promotor de la manifestación junto al concejal Daneek Miller, hizo un llamado a la Administración municipal para que tome medidas que garanticen que ante el ataque que representa la nueva regla de ‘carga pública’, las personas afectadas no queden en el limbo, y pidió que la Ciudad se una en desobediencia civil contra Washington.

“Creo que aun en los tiempos de guerra hay códigos que se tienen que respetar y no se tocan. Y en un momento donde los inmigrantes hemos estado siendo objeto de ataques constante, tocar los servicios sociales cuando los inmigrantes contribuyen en miles de millones de dólares a la economía del país, necesitamos que las autoridades y la comunidad respondan en ese mismo nivel”, dijo Rodríguez.

“La desobediencia civil debe ser en todos los niveles, incluso saliendo a la calles, organizados y de manera pacífica a protestar, pero también la Ciudad debe dar más protecciones legales, más fondos para que los inmigrantes continúen teniendo asistencia, más recursos para los grupos que se dedican a organizar y defender a inmigrantes, y llevar nuestra lucha masivamente a una desobediencia en todos los rincones de ciudad para acabar con política criminal y antiinmigrante de la administración federal, porque no somos ninguna carga para este país”, agregó el concejal de origen dominicano.

Llamado a la calma

El presidente del Comité de Inmigración del Concejo Municipal, Carlos Menchaca, se sumó al llamado a la calma, y advirtió que Nueva York, como Ciudad, está lista para proteger y ayudar a los inmigrantes afectados por la nueva reglamentación federal.

“Nueva York se ha estado preparando por años para este ataque contra nuestras comunidades inmigrantes, y como un mexicoamericano que viene de El Paso, Texas, les garantizo que esta ciudad los va a respaldar”, aseguró el concejal, quien advirtió que se tomarán acciones para intentar tumbar la nueva regla.

“Entendemos que la gente tiene miedo, pero no podemos permitir que el miedo nos mueva y queremos que entiendan que la regla no afecta a todo el mundo, por lo que es importante hablar con abogados para que miren cada caso. Además en los próximos días vamos a demandar ante la corte y debemos permanecer unidos y firmes en nuestra lucha”, agregó Menchaca.

El presidente del Comité de salud del Concejo, Mark Levine, se mostró muy preocupado por el efecto que la norma pueda tener entre los inmigrantes latinos, y calificó de gravísimos los daños que la regla ya ha estado haciendo incluso sin haber entrado en vigor.

“Es claro que esta póliza fue hecha para dividirnos y para crear pánico y le pido a la gente que no caiga en esa trampa y que antes de tomar decisiones consulte, porque desde que empezó a mencionarse el tema, hace como siete meses, es muy alarmante saber que 25,000 neoyorquinos se han des inscrito de los programas para recibir ayuda de cupones de alimentos”, dijo Levine.

“Niños mueran de hambre”

La fiscal general del estado Letitia James, advirtió que la regla de la Administración Trump hará que “niños mueran de hambre y familias no tengan acceso a ayuda médica”, por lo que advirtió que analizan acciones legales para repelerla en los tribunales.

“Esto es una afrenta a los valores de lo que somos como nación que priva de derechos a las comunidades inmigrantes, y no permitiremos que entre en vigor”, dijo James.

El defensor del pueblo, Jumaane Williams, manifestó no sentirse sorprendido con el anuncio de la regla de ‘carga pública’, porque la Administración federal ha atacado a las comunidades vulnerables desde que llegó al poder.

“Trump está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer, y está manejando las cosas como un supremacista blanco, no es nada nuevo esto que pretende debilitarnos como nación demarcando a la gente entre blancos e inmigrantes y negros y latinos, pero queremos decirle que no va ganar y que en Nueva York seguiremos protegiendo a todos por igual sin importar si son documentados o indocumentados”, dijo Williams.

La dominicana Mariely Núñez, quien llegó a Nueva York desde su país cuando tenía 11 años, calificó la nueva regla de ‘carga pública’ como un ataque a la comunidad inmigrante y aseguró que puede hacer mucho daño.

“Esto no es nada bueno para la ciudad ni para nadie y me preocupa que haya más personas desprotegidas”, comentó la joven, al tiempo que su paisana, Johanna Díaz, quien llegó al país a los 9 años, agregó que la ayuda pública para muchas familias latinas es la diferencia entre comer o no comer y tener una vida digna o no.

“Es algo muy injusto. Si esas ayudas no existieran para familias como la mía cuando llegamos aquí, uno estaría obligado a pasar momentos muy duros porque hay personas que no tienen otra opción. Tienen que tumbar eso”, dijo la dominicana.

Nuevo paquete de leyes

La manifestación se dio justo antes de que el Concejo Municipal aprobara un paquete de leyes que tienen como objetivo mejorar las experiencias de las personas que buscan apoyo en las oficinas de beneficios públicos.

Las iniciativas aprobadas exigirán una reforma integral que requerirá que la agencia de Recursos Humanos (HRA) realice una auditoría de sus operaciones, políticas y procedimientos en el trabajo y en los centros del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), así como la implementación de un plan para mejorar el servicio que desarrollará mejores estrategias de comunicación con los beneficiarios.

Entre tanto, y manifestando su rechazo a otra iniciativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos federal para eliminar o limitar severamente las protecciones de atención médica para comunidades vulnerables como las personas transgénero, personas con discapacidades y personas con dominio limitado del inglés, la Ciudad de Nueva York anunció que presentó dos comentarios públicos en respuesta a esa norma propuesta.

“La misión del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos es mejorar la salud y el bienestar de todos los estadounidenses. La discriminación contra las personas trans, no binarias y otros seres humanos que consideran no dignos, es moralmente errónea”, dijo la primera dama Chirlane McCray. “La Ciudad de Nueva York tomará todas las medidas necesarias para evitar que la administración Trump elimine las protecciones que permiten a las personas acceder a una atención médica que salva vidas y afirma la vida”.

El Presidente de NYC Health + Hospitales, Mitchell Katz, criticó los cambios propuestos y dijo: “irán fundamentalmente en contra de la misión de NYC Health + Hospitals de brindar servicios de salud de alta calidad con compasión, dignidad y respeto a todos, sin excepción”.

Dónde llamar para pedir ayuda: