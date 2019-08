Simplifican proceso de admisión en escuelas públicas intermedias en NYC

Ahora el proceso será más flexible, y los estudiantes admitidos en una escuela que no es su primera opción, serán colocados en una lista de espera

Para el periodo escolar 2020-2021, el sistema de admisión en las escuelas públicas de la Gran Manzana omitirá lo que muchos padres calificaban como la estresante segunda ronda de aplicaciones, en caso de que su hijo no quedará seleccionado en el primer intento para el centro escolar, al cual había solicitado su ingreso.

El Departamento de Educación de la Ciudad (DOE) anunció este jueves que ha diseñado todo un sistema informático que permitirá que los estudiantes que no ingresen a su escuela intermedia o secundaria ideal, después de presentar una primera solicitud en el otoño, serán colocados automáticamente en una lista de espera, en lugar de presentar una engorrosa segunda solicitud.

Para la boliviana Martha Bayona, residente de Buswick, en Brooklyn, quien ha sido testigo por 30 años de la “ansiedad y el dolor de cabeza” que significaba cada año para los padres aplicar para un centro escolar, el anuncio se “trata de un paso gigante”.

“Este nuevo sistema va ayudar a nuestras familias. Primero, porque no van a tener que hacer las aplicaciones dos veces y segundo se eliminan muchas angustias. Cuando entrabas a la segunda ronda, si te tocaba una escuela que no te gustaba, no tenías otra opción”, indicó la inmigrante, que además forma parte de la comunidad escolar de ese vecindario.

El esquema que se pondrá en práctica el próximo año, no cambiará los criterios de admisión específicos para las escuelas de primer nivel, como los exámenes especiales de admisión, promedio de calificaciones y otros requisitos. Estos centros representan el 15% del total de planteles escolares de la ciudad.

Actualmente, los estudiantes que se preparan para ingresar a la escuela intermedia o secundaria presentan una solicitud inicial en el otoño y reciben su primera oferta en la primavera. Si no ingresan a su escuela de primera elección, podrían presentar una segunda solicitud si todavía hay cupos disponibles, un proceso que puede extenderse hasta mayo o junio.

La novedad: Una lista en línea

Ahora el proceso será más flexible, los estudiantes admitidos en una escuela que no es su primera opción serán colocados en una lista de espera.

“Hemos escuchado de familias y educadores que quieren un sistema de admisión más simple, más transparente y más accesible. Hoy estamos dando un paso adelante. Este cambio de sentido común, marcará una verdadera diferencia para las familias de los cinco condados“, dijo el canciller de Educación, Richard Carranza, al hacer el anuncio del nuevo proceso en la escuela intermedia 890 de Hinckley Place, en Brooklyn.

Las familias también podrán rastrear su posición en la lista, utilizando una herramienta en línea o llamando al 311, además los niño pueden agregarse a las listas de espera de las escuelas, a las que no aplicaron inicialmente, según el vicecanciller del DOE, Josh Wallack.

“Habrá menos plazos. Habrá menos papeleo. Habrá más transparencia. Podrá obtener una actualización en línea o con una simple llamada telefónica para saber qué está pasando con la solicitud de su hijo”, explicó el Alcalde Bill de Blasio.

La dominicana Miguelina López, quien es la encargada de la relación con los padres y representantes de la escuela intermedia 890, subrayó que antes de esta metodología, “no se podía saber hasta más o menos en marzo, si se podía contar con un cupo, entonces si la respuesta no era favorable, las familias tenían que reaplicar. Fui testigo de la frustración y la ansiedad de no saber en qué centro escolar iba a terminar tu hijo. Ahora, el sistema va a permitir hacer seguimiento”.

Detalles del nuevo sistema de admisión: