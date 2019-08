El valor de la honestidad

En la escuela Amber Charter la honestidad es un valor que enfatizamos. ¿Qué significa ser honesto? Algunos piensan que aunque uno no haya declarado todos los datos o detalles de una situación todavía uno ha sido honesto porque no mintió. Pero omitir es ser deshonesto. Ser honesto es ser abierto y verdadero en sus palabras y acciones.

A menudo los niños responden cuando los acusan de haber hecho algo diciendo—No sé. Por ejemplo— ¿Porqué derramaste la leche?”

—No sé.

Ahora, ¿es verdad que no sabe? Por supuesto que no. El niño sabe que derramó la leche porque el galón era demasiado pesado y no podía manejar como verter la leche cuidadosamente. Pero los niños pequeños no tienen las palabras para expresar todas las razones porque hacen algo o se sienten de cierta manera. Los padres tienen que ayudarles a expresar estas cosas.

Aquí hay una escena que ocurre a menudo en la escuela. José lanza un crayón. El profesor le pregunta—José, ¿por qué lanzaste el crayón?”

José encoge los hombros—No sé.

El profesor le pregunta—¿Cómo te sentías cuando lanzaste el crayón?

—Enojado.

—¿Porqué estas enojado?

—Porque María tenía el crayón rojo y yo lo necesitaba para colorear la manzana y ella no me lo dio pues me enojé.

Si el profesor hubiera aceptado su primera respuesta, ‘no sé’, entonces él nunca hubiera podido ayudar a José a aprender qué debe hacer cuando él necesita un crayón. Cuando él descubrió la verdad entonces pudo demostrarle diversas maneras de conseguir un crayón cuando lo necesita. Por ejemplo, el profesor le enseña como pedir por ayuda, ir al armario para un crayón, dibujar un plátano primero y esperar cuando el crayón rojo está disponible para dibujar la manzana, etc. Estas son buenas estrategias que José necesitaba aprender y que no hubiera ocurrido si el profesor no lo ayuda a ser honesto sobre sus acciones.

Ayudar a que los niños sean honestos requiere que un padre sea paciente. Los niños nunca serán honestos si piensan que los adultos no los oirán. Es importante que usted establezca una relación honesta y abierta con sus niños cuando son muy jóvenes. Esta relación le servirá a largo plazo, cuando él necesitará compartir con usted cosas mucho más complicadas, delicadas y difícil de oír. Pero como digo a menudo, lo que no se sabe, no sé puede remediar. Es siempre mejor saber.

-La Dra. Vasthi Acosta es la directora de Amber Charter School

