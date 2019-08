¡Lo consiguieron! La Fiorentina tiene refuerzo de lujo: Franck Ribéry

View this post on Instagram

Ciao Fiorentina! 🙌🏼 Un nuovo capitolo si apre per me e per la mia famiglia. Grato e felice di poter firmare in nuovo contratto con un grande club in una splendida città. 🙏🏼 Guardo con fiducia al futuro con i miei nuovi compagni e dei tifosi fantastici. 💪🏼 @acffiorentina #ForzaViola #QuestaÈFirenze Hello Fiorentina. 🙌🏼 A new chapter for me and my family is beginning. Blessed and happy to sign a new contract at a great club in a great city. 🙏🏼Looking forward to the future with my new teammates and all the fantastic fans here. 💪🏼