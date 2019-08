Autorizan en México el consumo de cocaína a dos personas. Pero tendrán limitaciones

El objetivo de los demandantes es acabar con la "guerra contra las drogas" y abrir la puerta a la legalización, en este caso, de la cocaína

Un juzgado de distrito de la Ciudad de México otorgó a dos integrantes de la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) dos amparos que autorizan la posesión, transporte, empleo y uso de cocaína. Sin embargo, excluye cualquier tipo de actividad comercial.

MUCD advierte que esta estrategia legal con la que comenzaron hace algunos años responde a su intención de generar un debate ciudadano respecto al uso de narcóticos ilegales y de acabar con la llamada “guerra contra las drogas“. La importancia de estos amparos, según la propia organización, reside en que supone un precedente a nivel mundial en lo que respecta al consumo de cocaína.

Los demandantes podrían hacer uso de hasta 500 miligramos al día, aunque ahora una instancia judicial deberá ratificar ambos amparos. Con ellos, advierte MUCD, no se legaliza la sustancia sino que se pone sobre la mesa “el entendimiento del fenómeno [de las] drogas por parte del poder judicial” y se abre la puerta a un proceso de legalización. No obstante, Por tanto, la organización no plantea “la masificación [de estos amparos] o la búsqueda de la jurisprudencia”.

Pablo Girault, consejero de la organización, dijo en CNN que es hora de acabar con la criminalización de las personas que consumen este tipo de droga y de trabajar más en prevenir el uso y combatir la adicción. En un comunicado, MUCD apuesta por destinar los esfuerzos en este sentido a sancionar “delitos de alto impacto como “el homicidio, el secuestro, la violación y la extorsión”.

