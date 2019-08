Chicharito esta loco por Vela y se lo hace saber a través de twitter

View this post on Instagram

Anota uno de los mejores goles del año 🔝 . Carlos Vela juega todo el partido y anota dos goles en la goleada del LAFC 4-0 ante San José Earthquakes. . 👀 El mexicano registra 26 goles y 15 asistencias en los 25 partidos que ha jugado en lo que va del torneo local. #CarlosVela #LAFC #Earthquakes #MLS #MexicanosEnElExtranjero