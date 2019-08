En el Gordo y la Flaca atraviesan un duro 2019

El programa de Univision se ha convertido en víctima de su profesión. En la actualidad ellos protagonizan el chisme y ahora hasta un caso de acoso sexual están involucrados...

Ayer se destapó un fuerte escándalo alrededor de El Gordo y la Flaca, el famoso programa de entretenimiento conducido por Raúl de Molina y Lili Estefan.

Escándalo en ‘El Gordo y la Flaca’: Acusan a productor de acosar sexualmente a presentadora y pedirle favores sexuales

El programa “Chisme No Like” compartió a través de su plataforma en YouTube un audio en el que se implica a Enrique Albis, productor del programa de Univision, en el que supuestamente acosa a una conductora del show, en las instalaciones de la cadena hispana en Miami.

En el audio éste parece pedirle que desnude partes de su cuerpo para poder satisfacerse él mismo. Ella niega querer hacerlo porque asegura no gustar de los hombres. Pero al parecer, al final acepta la proposición del productor.

La periodista Mandy Fridmann dándole seguimiento al rumor contactó a la cadena de televisión y obtuvo como respuesta que de momento se realizan investigaciones internas en torno al audio liberado por dicho programa, y exponen concretamente que de ser cierto podría haber un despido a consecuencia.

Pero este no es el primer problema en el que el nombre de El Gordo y la Flaca se ven embarrado en 2019. El programa que comparte notas del espectáculo ha sido noticia en otros medios debido a varias razones. Una de las más fuertes del presente año corresponde a lo sucedido entorno a la boda de Chiquis Rivera. Hecho que enfrentó a los conductores ante la opinión pública. Raúl de Molina se vio directamente atacada por Juan Rivera, quien no sólo reveló públicamente el número personal del conductor de televisión ante los medios, éste también habló sobre el divorcio de Lili Estefan, dando escabrosos detalles íntimos sobre su ex pareja sentimental.

Durante la cobertura de la boda de Chiquis Rivera periodistas de varios programas se vieron maltratados físicamente, pero la familia Rivera aunque no defiende el uso brutal de la fuerza del equipo de seguridad, sí señala que ellos nunca buscaron la publicidad por la boda, y que sólo pedían un evento íntimo en familia. Las posturas tanto de Juan Rivera como de Rosie hicieron que ésta última fuera vetada del programa, razón por la cual no se comparten más noticias de Rosie en El Gordo y la Flaca.

El dos de julio será considerado duelo nacional en El Gordo y la Flaca de Univision, gracias a Rosie Rivera

Ante las amenazas que recibió Raúl de Molina por parte de Juan Rivera hasta el FBI estuvo involucrado durante el proceso de investigación.

Raúl de Molina, estrella de Univision, llama al FBI ante las amenazas del tío de Chiquis Rivera

Meses después el programa vive un enfrentamiento con Gabriel Soto e Irina Baeva. El actor llegó al programa a promocionar su nueva obra de teatro, sin embargo esta entrevista nunca se realizó al aire, ya que el actor mexicano se sintió agredido por los comentarios que tanto Lili como Raúl realizaron para presentarlo, antes de su llegada al programa.

El conductor bromeando dijo que Gabriel había metido la pata, en un juego de palabras en relación al nombre de la obra, “Cleopatra Metió la Pata”, aunque Raúl primero lo hizo en alusión a Irina y luego rectificó diciendo que había sido Gabriel quien metió la pata. La pareja decidió irse del programa.

Raúl de Molina reacciona al plantón de Gabriel Soto a El Gordo y la Flaca, bajo la insistencia de Irina Baeva

El plantón de Gabriel Soto a El Gordo y la Flaca colocó a los conductores, nuevamente, en un punto de crítica ante la opinión pública.

Hoy, un nuevo escándalo golpea a la producción de Univision, y de momento sus conductores mantienen silencio.