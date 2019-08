Raúl de Molina reacciona al plantón de Gabriel Soto a El Gordo y la Flaca, bajo la insistencia de Irina Baeva

El compañero de Lili Estefan contó que en un primer momento Soto quiso quedarse, pero Irina estaba tan molesta que no paró de insistir en que se tenían que ir

Lili Estefan apareció bailando en la entrada de El Gordo y la Flaca, mientras que Raúl de Molina rápidamente se situaba delante de las cámaras para decir que no estaba de humor para bailar y aseveró que hoy hablarían sobre lo que sucedió el día de ayer cuando Gabriel Soto decidió irse del canal y darle plantón al programa de Univision.

Raúl de Molina contó que la pareja, Gabriel Soto e Irina Baeva, estaban enojados, claramente, porque lo que se ha hablado en el programa sobre el divorcio del actor con Geraldine Bazán. Ante la explicación de Raúl, Lili tomó la palabra y dijo que ellos tienen derecho de dar su opinión.

El conductor aseguró que Irina era la que estaba enojada, y señaló que Soto estaba dispuesto a salir en el programa y que incluso habló muy bien con él, con Raúl, quien también le señaló al actor que en el programa siempre se le ha respetado y que incluso siempre le han dado espacio en éste para hablar de su trabajo al igual que su vida. Mientras tanto era Irina la que insistía que se fueran. Raúl también expuso que el manager les aconsejó que se fueran.

De Molina por su parte también agregó lo siguiente:

“Si vienen al Gordo y la Flaca obviamente vienen a promover lo que ellos quieren que es la obra de teatro. Pero también le vamos a preguntar de su relación. Creo que no seríamos un programa de entretenimiento y no estuviéramos haciendo nuestro trabajo bien, sino le preguntábamos de lo que todo el mundo está hablando, por eso a veces nos metemos en problemas. Cuando Ninel Conde estuvo aquí y tuvo el problema de su trasero en México, que salió en todos los periódicos, yo le tenía que preguntar, aunque a ella no le gustara, aunque fuera amiga mía. Y le tuve que preguntar en dos o tres ocasiones. Cuando han venido los artistas aquí, pueden venir a dar publicidad de lo que ellos quieren. Pero también se les tiene que preguntar sobre las noticias que están pasando en su vida”.

Aquí el vídeo con la declaración del famoso conductor de Univision.