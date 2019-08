A clases con un toque de magia

Si tu hija es amante de las lentejuelas y el brillo, esta línea es ideal para ella

Si tu hija ama las lentejuelas y el brillo, además de tener la actitud de “Yo puedo hacer cualquier cosa que me proponga”, este regreso a clases puedes incluir en su clóset algunas prendas de More Than Magic, una de las nuevas marcas de Target.

Cuadernos, lápices y aparatos eléctricos, entre muchos productos, formarn parte de la línea.

Diseñada para niñas y adolescentes, de entre 8 a 12 años, la línea tiene más de 500 artículos y abarca desde prendas de vestir y artículos de papelería hasta tecnología y belleza, todo en colores llamativos, y a precios asequibles (desde $ 0,99 para suministros de regreso a la escuela y hasta $ 29,99 para las chaquetas).

Los diseños son coloridos y divertidos./Target

El equipo de expertos en diseño de Target asegura haber escogido texturas acogedoras y acabados aterciopelados en camisas, leggings y leotardos. También ocupan un lugar destacado en la lista los artículos de baño y belleza sin parabenos, los auriculares con límites en el volumen y siluetas modestas en ropa activa y para dormir, para complacer también a los padres.

